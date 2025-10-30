«Локомотив» вновь попробует подписать экс-игрока «Химок»

«Локомотив» изучает возможность подписания экс-полузащитника «Оренбурга» и «Химок» Лукаса Веры.

Аргентинец мог оказаться в московском клубе летом, но в итоге перешел в эмиратскую в «Аль-Вахду». Однако Вера не провел за команду из Абу-Даби ни одного матча и уже в конце сентября разорвал контракт с ней.

Сообщается, что в «Локомотиве» «изучают варианты, чтобы дополнительно усилить центр поля команды зимой», а также на случай, если летом не удастся выкупить Пруцева у Спартака за 6,5 миллиона евро. Однако многое будет зависеть от физической формы Веры.

Также аргентинцем интересуются клубы из Мексики и МЛС.