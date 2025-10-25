Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рабинер прокомментировал натужную победу «Спартака» над «Оренбургом»

Рабинер прокомментировал натужную победу «Спартака» над «Оренбургом»

Сегодня, 19:45
3

Журналист «Спорт-Экспресса», болельщик «Спартака» Игорь Рабинер поделился впечатлениями от победы команды над «Оренбургом» (1:0) в 13-м туре РПЛ.

«Спартак» всe-таки мученически выцарапал три очка – единственным (!) ударом команды в створ ворот «Оренбурга» Угальде не позволил прервать более чем годовую серию из 17 гостевых матчей с пропущенными мячами. Хотя уже казалось, что для красно-белых нет ничего невозможного.

Полностью подписываюсь под остроумным резюме Кости Генича сразу после финального свистка: «После прочтения – сжечь!» До гола, признаюсь, не оставляла мысль: зачем я это смотрю? Да и после, признаюсь, тоже. И решение Евгения Ловчева отдать приз лучшему игроку матча мощному правому защитнику гостей марокканцу Муфи меня совершенно не удивляет (надо бы за этим крепышом дальше последить). Хотя удар в ближнюю «девятку» Манфреду удался, и после перерыва проснулся ассистировавший ему Жедсон, хорошо державший мяч на последних минутах. Когда «Спартак» откровенно тянул время, ведя 1:0 с «Оренбургом». О том, чтобы забить второй, речи после мяча Угальде как-то не заходило.

Но ведь и гол родился где-то из пены морской. Когда Денисов по какой-то безумной траектории, рикошетом от неба, вешал со своего края абы куда (точно не глядя и не удивлюсь, если с закрытыми глазами), казалось, мяч в очередной раз в этом матче после навеса приземлится за воротами. Но мяч все-таки вывернул, ударился о газон, и волей удачного отскока оказался у Солари. А дальше они уже действительно хорошо разыграли с Жедсоном и Угальде.

Станкович, сделав тройную замену в перерыве, расписался в том, что в очередной раз выбрал неправильный стартовый состав и провалил первый тайм. И если бы у «Оренбурга» было хоть немного лучше с атакой, которая отсутствовала вообще, красно-белые с таким серым футболом не выиграли бы. А то и проиграли.

Три очка, конечно, не пахнут – эту старинную формулу мы знаем, хотя Константин Иванович и Олег Иванович от нее бы вместе повесились на одном суку. Но от игры этого «Спартака», второй по Трансфермаркту команды РПЛ по суммарной стоимости игроков (140,9 млн евро – больше, 186,1, только у «Зенита»), запах идет устойчивый.

И, к большому сожалению, это не запах роз», – написал Рабинер.

  • «Спартак» остался на 6-м месте.
  • Команда отстает от 1-го места на 4 очка, но у конкурентов матч в запасе.
  • В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с «Краснодаром» (2 ноября).

Еще по теме:
Угальде объяснил, почему у «Спартака» было мало моментов против «Оренбурга» 7
Реакция тренера «Оренбурга» на поражение от «Спартака» 1
Реакция Радимова на сложную победу «Спартака» над «Оренбургом» 4
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1761412808
с составом то как раз все нормально было так же как и с заменами. рекое явление. но игроки ходили весь матч пешком это не дело
Ответить
oyabun
1761413398
С удовольствием читаю разбор игры от Рабинера. И каждый раз соглашаюсь с его выводами. Хотелось бы понять, в руководстве Спартака хоть что то видят? Видят, что игры в Спартаке всё меньше и меньше? Какие то мучения на поле. Играть так с абсолютным аутсайдером просто стыдно. А учитывая будущих соперников по таблице ещё страшно.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1761417008
Дед жжёт! ))) """"""""""""""""""""""
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто играл с Семаком и Кержаковым? Назовите игрока, пройдя наш новый тест!
ВидеоВратарь ЦСКА Тороп впервые высказался о своей ошибке в дерби с «Локомотивом»
22:44
Форвардам «Зенита» достается от Алипа: «Извини, я на тебя наступил»
22:33
1
«Бавария» побила рекорд топ-5 лиг Европы, который держался 33 года
22:22
2
Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Крыльями»
22:10
2
Реакция Мостового на слова Аршавина, назвавшего себя самым популярным российским футболистом
21:47
7
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Брайтон» (4:2) и поднялся в топ-4
21:26
1
Угальде вошел в топ-10 лучших бомбардиров «Спартака» среди легионеров
21:13
7
РПЛ. Гол защитника принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов» (1:0) и выход в лидеры
20:55
13
ВидеоРассказов и Глебов едва не подрались во время матча
20:26
12
Все новости
Все новости
Реакция Мостового на слова Аршавина, назвавшего себя самым популярным российским футболистом
21:47
7
Адиев объяснил поражение «Крыльев» от ЦСКА
21:40
1
Угальде вошел в топ-10 лучших бомбардиров «Спартака» среди легионеров
21:13
7
Обзор матча ЦСКА – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
20:56
РПЛ. Гол защитника принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов» (1:0) и выход в лидеры
20:55
13
«Спартак» уличили в тошнотворности
20:41
6
ВидеоРассказов и Глебов едва не подрались во время матча
20:26
12
Солари описал РПЛ одним прилагательным
20:15
Станкович назвал лучшего игрока «Спартака» в матче с «Оренбургом»
20:03
3
Рабинер прокомментировал натужную победу «Спартака» над «Оренбургом»
19:45
3
В «Спартаке» прояснили ситуацию с травмой Бабича
19:18
3
ВидеоАкинфеев получил подарок из рук Гинера
19:08
1
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Динамо» Махачкала голы и лучшие моменты (Видео)
18:25
РПЛ. «Ростов» и «Динамо Мх» обменялись голами (1:1)
18:24
10
Угальде объяснил, почему у «Спартака» было мало моментов против «Оренбурга»
18:08
9
Реакция тренера «Оренбурга» на поражение от «Спартака»
17:49
1
Станкович раскритиковал игроков «Спартака» после матча с «Оренбургом»
17:33
4
«Спартаку» посоветовали уволить Станковича после победы над «Оренбургом»
17:19
6
Реакция Радимова на сложную победу «Спартака» над «Оренбургом»
17:05
4
Мостовой прокомментировал натужную победу «Спартака» над «Оренбургом»
16:57
10
Станкович – после победы над «Оренбургом»: «Оставьте меня в покое»
16:44
18
Директору «Спартака» не понравилась игра с «Оренбургом»
16:36
3
Реакция болельщиков «Спартака» на трудную победу над «Оренбургом»
16:15
11
РПЛ. «Спартак» с трудом обыграл «Оренбург» (1:0) из зоны стыков
15:59
98
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
15:59
Солари ответил, когда «Спартак» окажется в топ-3 РПЛ
15:41
1
«Феноменально плохо»: Генич – о «Спартаке» в матче с «Оренбургом»
15:25
1
Россия готова принять Евро-2032
15:11
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 