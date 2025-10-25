Рабинер прокомментировал натужную победу «Спартака» над «Оренбургом»

Журналист «Спорт-Экспресса», болельщик «Спартака» Игорь Рабинер поделился впечатлениями от победы команды над «Оренбургом» (1:0) в 13-м туре РПЛ.

«Спартак» всe-таки мученически выцарапал три очка – единственным (!) ударом команды в створ ворот «Оренбурга» Угальде не позволил прервать более чем годовую серию из 17 гостевых матчей с пропущенными мячами. Хотя уже казалось, что для красно-белых нет ничего невозможного.

Полностью подписываюсь под остроумным резюме Кости Генича сразу после финального свистка: «После прочтения – сжечь!» До гола, признаюсь, не оставляла мысль: зачем я это смотрю? Да и после, признаюсь, тоже. И решение Евгения Ловчева отдать приз лучшему игроку матча мощному правому защитнику гостей марокканцу Муфи меня совершенно не удивляет (надо бы за этим крепышом дальше последить). Хотя удар в ближнюю «девятку» Манфреду удался, и после перерыва проснулся ассистировавший ему Жедсон, хорошо державший мяч на последних минутах. Когда «Спартак» откровенно тянул время, ведя 1:0 с «Оренбургом». О том, чтобы забить второй, речи после мяча Угальде как-то не заходило.

Но ведь и гол родился где-то из пены морской. Когда Денисов по какой-то безумной траектории, рикошетом от неба, вешал со своего края абы куда (точно не глядя и не удивлюсь, если с закрытыми глазами), казалось, мяч в очередной раз в этом матче после навеса приземлится за воротами. Но мяч все-таки вывернул, ударился о газон, и волей удачного отскока оказался у Солари. А дальше они уже действительно хорошо разыграли с Жедсоном и Угальде.

Станкович, сделав тройную замену в перерыве, расписался в том, что в очередной раз выбрал неправильный стартовый состав и провалил первый тайм. И если бы у «Оренбурга» было хоть немного лучше с атакой, которая отсутствовала вообще, красно-белые с таким серым футболом не выиграли бы. А то и проиграли.

Три очка, конечно, не пахнут – эту старинную формулу мы знаем, хотя Константин Иванович и Олег Иванович от нее бы вместе повесились на одном суку. Но от игры этого «Спартака», второй по Трансфермаркту команды РПЛ по суммарной стоимости игроков (140,9 млн евро – больше, 186,1, только у «Зенита»), запах идет устойчивый.

И, к большому сожалению, это не запах роз», – написал Рабинер.