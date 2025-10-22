Кубок России. «Ахмат» проиграл в серии пенальти «Рубину» и вылетел, команда Черчесова вела 2:0

«Рубин» в заключительном туре группового этапа FONBET Кубка России победил в серии пенальти «Ахмат». В основное время команды забили шесть голов.

Грозненцы по ходу встречи вели в два мяча.

«Рубин» отправился в плей-офф Пути регионов. «Ахмат» вылетел из турнира.

Россия. FONBET Кубок России. Группа А. 6-й тур

Рубин (Казань) – Ахмат (Грозный) – 3:3 (1:2; 2:1; 4:3 по пенальти)

Голы: 0:1 – Жемалетдинов, 22; 0:2 – Мелкадзе, 36; 1:2 – Тесленко, 41; 2:2 – Безруков, 51; 3:2 – Шабанхаджай, 63; 3:3 – Ндонг, 67.

Таблица турнира

Календарь турнира