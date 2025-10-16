Ташуев отреагировал на интервью Станковича: «Это надуманные вещи»

Сергей Ташуев критически высказался о тезисах из интервью главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Ранее серб заявил: «Единственная причина негативного отношения ко мне российской общественности заключается в том, что я иностранец. Я чужак в огромном клубе, огромной стране».

«Станкович скоро будет уже именем нарицательным. Когда его только назначили, я говорил, что он работал в определенных клубах и не показывал высокий уровень. В «Ференцвароше» специалист мало-мальски хорошего уровня станет чемпионом в любом случае.

Тогда я спрогнозировал и сказал, что «Спартак», по-моему, ошибается в очередной раз. Ясно, что к Деяну пристальное внимание и спрос намного выше, и это нормальное явление, когда ты работаешь в клубе, который считается элитным в стране.

А то что он сказал, это надуманные вещи. В средних клубах на любого специалиста большое давление, а тут тем более.

Вывести «Спартак» на новый уровень – это сделать их чемпионами страны, а 4-6 место – это однозначно не новый уровень. Это даже не обсуждается. Я занял 5-е место с «Ахматом», тогда какой это уровень?», – заявил Ташуев.