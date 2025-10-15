Мостовой поспорил с тренером «Спартака» Станковичем

Александр Мостовой не согласился с мнением главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, что его критикуют в России из-за национальности.

«Абсолютно спокойно к этому отношусь. Критика была, есть и будет – так было всегда. Неважно, иностранец ты или русский: в «Спартаке» и свои получали немало.

Все познается в сравнении. Когда выигрываешь – тебя восхваляют, но стоит проиграть – те же люди отворачиваются.

Я видел это тысячу раз – и на своем опыте, и на примере других. В футболе давным-давно все уже придумано», – сказал Мостовой.