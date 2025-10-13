Быстров объяснил, почему «Спартак» должен уволить Станковича

Владимир Быстров по-прежнему не верит в перспективы Деяна Станковича нормализовать результаты «Спартака».

«Просто не понимаю, кого сейчас можно поставить. Нужно брать тренера не ноунейма, а хорошего, который умеет выигрывать чемпионства.

Вот Спаллетти, по-моему, свободен сейчас. Пожалуйста, берите его. С ним сто процентов будете бороться за чемпионство. Зачем придумывать? Неустойки эти платить. Раз вложились – и все.

Знаете, что три года команда с этим же составом борется за чемпионство. Спаллетти в тысячу раз больше выжмет из «Спартака» с этими же футболистами, чем Станкович.

Станкович заслужил отставку. Что такого он сделал в нашем чемпионате? Да, он сделал игру, потом она пропала. Ему напокупали футболистов, он не знает, что с ними делать», – сказал Быстров.