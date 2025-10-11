Аршавин впервые прокомментировал свой иск по уменьшению алиментов на детей

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин впервые высказался об иске по уменьшению алиментов.
«История с алиментами? На данный момент я плачу более 50% своего дохода. И сейчас просто использую свою возможность уменьшить алименты.
Теперь я плачу еще и на последнего ребенка. Это все законно. Решений суда пока нет. Прошли только первые заседания», – сказал Аршавин.
- Аршавин и Барановская жили в незарегистрированном браке.
- У них трое общих детей. Например, сын Арсений занимается в академии «Спартака».
- Юлия работает ведущей на «Первом канале».
Источник: Sport24