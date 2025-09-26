Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Аршавин пытается уменьшить алименты на сына, выступающего за «Спартак»

Аршавин пытается уменьшить алименты на сына, выступающего за «Спартак»

Сегодня, 15:54
5

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин захотел уменьшить сумму алиментов. С таким иском он обратился в суд.

«Аршавин подал иск об уменьшении алиментов на детей в Савеловский суд Москвы. Заявление на имя его бывшей жены Юлии Барановской прилетело сегодня. Заседание состоится 9 октября», – написал источник.

  • Аршавин и Барановская жили в незарегистрированном браке.
  • У них трое общих детей. Например, сын Арсений занимается в академии «Спартака».
  • Юлия работает ведущей на «Первом канале».

Еще по теме:
Непомнящий назвал российского футболиста, который сильнее выигравшего «Золотой мяч» Дембеле 3
Радимов не согласился с мнением Аршавина по матчу «Краснодар» – «Зенит» 10
Аршавин раскритиковал пенальти в пользу ЦСКА: «Нам скажут, что трактовки опять поменялись?» 12
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Спартак Аршавин Андрей
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1758891514
..."Ахгшавин вас сам всех продаст, а потом купит, и снова продаст!"(с)/адаптация/...
Ответить
crf57
1758897885
Вот же жадюга! Жлоб! Нарожал детей, а теперь торгуется,жалкий маленький человечишка!
Ответить
neveldomha
1758898368
Алименты выплачиваются на содержание ребенка, а не бывшей супруги. Правильно Шава, урезайб
Ответить
Папа не римский
1758898574
Жлобяра.Не последние свои деньги ведь отдает. В старости будет искать участия и внимания у сына и других детей.Но они то видят как он к ним относится.Ладно с женой разосрался, но зачем с детьми.
Ответить
Цугундeр
1758898762
)) Полезли скопцы с обвинениями..
Ответить
Главные новости
ВидеоФеерический гол 37-летнего Левандовского на тренировке «Барсы»
17:59
Агент Баринова подробно рассказал о варианте с ЦСКА
17:46
«Спартак» принял важные решения по Денисову и Рябчуку
17:28
4
У «Крыльев Советов» потребовали 300 миллионов рублей за продление 19-летнего форварда
17:01
2
Названы причины, почему Талалаева и Федотова в «Спартаке» не будет
16:43
3
В «Реале» приняли решение, отправлять ли звезд на матч в Казахстан
16:18
4
В «Спартаке» решили, кто заменит Умярова в старте на «Пари НН»
16:09
6
Аршавин пытается уменьшить алименты на сына, выступающего за «Спартак»
15:54
5
Карпин определил дальнейшую судьбу отстраненного Нгамале
15:18
2
«Вы дрова, а я гений»: Смолов охарактеризовал поведение Станковича
14:41
10
Все новости
Все новости
Губерниев определил лучшего комментатора в мире – он из России
18:22
Ребров поделился впечатлениями от участия в «Московском марафоне»: «Пристроился за красивой попой»
17:16
1
Журавель объяснил, что не так с экспертизой Бубнова
16:34
В «Спартаке» решили, кто заменит Умярова в старте на «Пари НН»
16:09
6
Аршавин пытается уменьшить алименты на сына, выступающего за «Спартак»
15:54
5
ВидеоДзюба исподтишка напугал партнера по «Акрону»
15:45
2
Завершил карьеру экс-защитник «Динамо», забивавший «Зениту»
15:33
Карпин определил дальнейшую судьбу отстраненного Нгамале
15:18
2
Где смотреть матч «Зенит» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 27 сентября 2025
14:41
«Вы дрова, а я гений»: Смолов охарактеризовал поведение Станковича
14:41
10
Где смотреть матч «Ростов» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 27 сентября 2025
14:38
Где смотреть матч «Локомотив» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 27 сентября 2025
14:37
Где смотреть матч «Ахмат» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 27 сентября 2025
14:35
ФотоКлуб РПЛ вошел в топ-3 в мире по лояльности игроков
14:30
1
Бразильцев «Зенита» обвинили в сачковании
14:20
1
Кирьяков высказался об увольнении Станковича
14:10
4
Талалаев прокомментировал конфликт с Бубновым
14:03
6
Пономарев – о российских нападающих: «Они даже телеграфный столб не обыграют»
13:54
2
Тренер «Ростова» оценил качество экспертизы Бубнова
13:28
2
Генич назвал хамским поведение Глушенкова
13:06
10
Талалаев рассказал о комментаторе, у которого нет понимания футбола
12:59
4
Бубнов – об игроке «Динамо»: «Как инородное тело»
12:31
3
Ловчев назвал главную проблему российского футбола
12:22
2
Бубнов объяснил, почему Кузяев перешел в «Рубин», а не в «Зенит»
12:06
10
Футболист РПЛ оценил потенциал Батракова для игры за «Барселону»
11:32
Корнеев объяснил, почему «Ростов» не сможет отнять очки у «Краснодара»
11:20
Первый тренер Мостового сказал, сможет ли игрок раскрыться в ЦСКА
11:13
4
Экс-игрок ЦСКА сказал, за что стоит ругать «Спартак» в этом сезоне
11:03
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 