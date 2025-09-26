Аршавин пытается уменьшить алименты на сына, выступающего за «Спартак»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин захотел уменьшить сумму алиментов. С таким иском он обратился в суд.

«Аршавин подал иск об уменьшении алиментов на детей в Савеловский суд Москвы. Заявление на имя его бывшей жены Юлии Барановской прилетело сегодня. Заседание состоится 9 октября», – написал источник.