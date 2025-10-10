Введите ваш ник на сайте
  • Тренер Ирана – о поражении от России: «Хорошая тренировка перед ЧМ-2026»

Тренер Ирана – о поражении от России: «Хорошая тренировка перед ЧМ-2026»

Сегодня, 22:41

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои прокомментировал исход товарищеского матча против России (1:2).

«Считаю, что прошедший матч был интересен с точки зрения тактики. Поздравляю Россию с победой. Наши игроки выложились по полной. Нам было нелегко играть на таком большом стадионе, с учетом, что стадион поддерживал соперника.

У нас был хороший шанс забить гол во втором тайме. После перерыва мы проявили себя хорошо. Но все равно получили второй мяч в наши ворота. Но это все равно хороший опыт, хорошая тренировка в преддверии чемпионата мира. Как тренер я удовлетворен этим опытом», – сказал Галенои.

«Чемпионат»
Главные новости
Карпин прокомментировал победу России над Ираном
22:48
1
63:8 – счет последних 20 матчей сборной России
22:23
3
Беспроигрышная серия сборной России достигла юбилейной отметки
22:10
6
Товарищеский матч. Россия обыграла в Волгограде участника ЧМ-2026 (2:1)
22:00
17
Генич ответил, кто сильнее – Аршавин или Глушенков
21:42
5
ВидеоИран «раскатал» сборную России и сравнял счет в Волгограде
21:19
2
Реакция РФС на расистский скандал вокруг Сперцяна
20:10
2
Карпин высказался о возможном допуске России на ЧМ-2026
19:45
1
Сычев рассказал о подготовке к возобновлению карьеры
19:14
1
ФотоГенич похвастался дорогостоящей покупкой
19:08
5
Боярский – в юбилей Бубнова: «Он для меня особенный и даже родной»
22:59
Тренер Ирана – о поражении от России: «Хорошая тренировка перед ЧМ-2026»
22:41
Глебов описал победу над Ираном одним прилагательным
22:34
Ташуев выделил свои сходства с Гвардиолой
21:33
Экс-тренер «Зенита» получил звание заслуженного
21:26
2
ВидеоИран «раскатал» сборную России и сравнял счет в Волгограде
21:19
2
«Матч ТВ» осудили за контент 18+
21:15
2
Рабинер без слов отреагировал на подозрения, что Гвардиола украл идеи Ташуева
20:51
1
Кисляк определил лучшего российского игрока
20:30
Мостовой предложил помощь новому главе «Спартака»
20:23
Реакция РФС на расистский скандал вокруг Сперцяна
20:10
2
Карпин высказался о возможном допуске России на ЧМ-2026
19:45
1
ФотоГенич похвастался дорогостоящей покупкой
19:08
5
Обращение нового главы «Спартака» к фанатам
18:53
16
Деспотович нашел новый клуб в Азии
18:44
2
В Казахстане обиделись на «Зенит» из-за Алипа
18:34
5
1-й комментарий нового главы «Спартака»
18:10
9
Ташуев рассказал, чем занимается во время паузы в карьере
17:59
1
Сычев – о Глушакове: «Хочется достойно его проводить»
17:29
1
Рабинер отреагировал на перепалку Карпина с министром спорта России
17:23
2
Генич описал Бубнова одним словом
17:14
2
Лучший бомбардир в истории «Спартака» стал Героем Труда
17:03
7
РФС увеличил срок отстранения Писарского из-за ставок на матчи
16:29
1
Агент объяснил, почему «Зенит» может продать Жерсона зимой
15:49
Российский тренер оценил потенциал Глушенкова для игры в «Барселоне»
15:43
4
Тарханов назвал проблему в игре «Спартака»
15:35
3
ФотоКисляк объяснил свое детское фото в футболке «Спартака»
15:29
12
ФотоЦСКА продлил контракт с основным защитником
14:52
12
