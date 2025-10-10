Тренер Ирана – о поражении от России: «Хорошая тренировка перед ЧМ-2026»

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои прокомментировал исход товарищеского матча против России (1:2).
«Считаю, что прошедший матч был интересен с точки зрения тактики. Поздравляю Россию с победой. Наши игроки выложились по полной. Нам было нелегко играть на таком большом стадионе, с учетом, что стадион поддерживал соперника.
У нас был хороший шанс забить гол во втором тайме. После перерыва мы проявили себя хорошо. Но все равно получили второй мяч в наши ворота. Но это все равно хороший опыт, хорошая тренировка в преддверии чемпионата мира. Как тренер я удовлетворен этим опытом», – сказал Галенои.
- У России забили Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков.
- Беспроигрышная серия России достигла 20 матчей.
- Следующий соперник – Боливия (14 октября).
Источник: «Чемпионат»