Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Официальное заявление «Ахмата» по поводу расистской атаки Сперцяна

Официальное заявление «Ахмата» по поводу расистской атаки Сперцяна

Сегодня, 12:13

«Ахмат» опубликовал официальное заявление по поводу акта расизма со стороны футболиста «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

  • У Сперцяна и Усмана Ндонга случилась стычка по ходу матча 11-го тура РПЛ.
  • По ее итогам Ндонг был удален.
  • Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов после игры заявил, что Сперцян спровоцировал Ндонга.

«На 81-й минуте матча 11-го тура РПЛ между командами «Краснодар»«Ахмат» наш сенегальский защитник, Усман Ндонг, подвергся оскорблениям на расовой почве со стороны футболиста команды соперника Эдуарда Сперцяна. Арбитр встречи, который находился в десятках метрах от ситуации, удалил Усмана Ндонга, показав прямую красную карточку. На видеоповторах очевидно, что Сперцян провоцирует Ндонга, подходит к нему и высказывает. Со слов нашего футболиста игрок «Краснодара» оскорбил его на расовой почве. Мы полностью доверяем Усману Ндонгу, богобоязненному, порядочному и доброму человеку. Мы поддерживаем его и осуждаем любые формы проявления расизма.

К сожалению, должны констатировать, что это не первый случай, когда в матчах с «Краснодаром» футболисты нашей команды подвергаются расизму. В 2017 году в очной игре команд в Грозном футболист «Краснодара» Павел Мамаев оскорбил игрока команды «Ахмат» Родолфо, назвав обезьяной. Тогда клуб, имея добрые отношения с руководством «Краснодара», принял извинения клуба и самого игрока.

Для нашей команды, в которой плечом к плечу играют представители разных национальностей и культур, принципы уважения и равенства являются неизменными. Оскорбление человеческого достоинства по расовому признаку – это удар не только по конкретному футболисту, но и по фундаментальным ценностям всего спортивного сообщества. В составе РПЛ нет ни одного клуба, в котором бы не играли легионеры. Футболисты из разных стран вносят неоценимый вклад в спортивный принцип и украшают наш футбол. Достаточно взглянуть на заявку самого «Краснодара» на сезон, в которой числятся тринадцать легионеров. Поступок Сперцяна, являющегося частью такой мультикультурной футбольной семьи, не поддается никакому разумному объяснению и должен быть осужден.

«Ахмат» настаивает на проведении тщательного расследования инцидента уполномоченными органами РФС. Мы требуем наказать Эдуарда Сперцяна за его расистские действия, а также отменить красную карточку, показанную Усману Ндонгу как несправедливую санкцию за его ответ на отвратительную провокацию в его сторону. Футбол должен объединять, а не разделять, и мы призываем всех ответственных лиц занять принципиальную позицию в борьбе с любыми проявлениями ксенофобии и расизма», – написали грозненцы.

Еще по теме:
Черчесов: «Хорошо, что к нам в Грозный не доходит интернет» 5
«Будем требовать ответа»: заявление «Ахмата» по поводу расистской атаки Сперцяна на Ндонга 10
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара» 1
Источник: официальный сайт «Ахмата»
Россия. Премьер-лига Армения. Премьер-лига Ахмат Краснодар
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Галина Бронемясова
1759656772
на полиграф его загоните, да и всё. судей же загоняют.
Ответить
Цугундeр
1759656777
) Сам накорябал или Адамчик Рамзаныч подогнал литературных н.е.г.ров?) Палевный командир..)
Ответить
Главные новости
Официальное заявление «Ахмата» по поводу расистской атаки Сперцяна
12:13
2
Дзюба поздравил своих тренеров с днем учителя, не упомянув Карпина, Семака и Эмери
11:46
3
«Увольняйте этого шарлатана!»: новая гневная речь Мэддисона в адрес Карпина
11:37
4
Назначение Хачатурянца в «Спартак» будет проходить через администрацию Путина
11:22
8
«Чемодан, вокзал, Европа»: Губерниев призвал выгнать Станковича из «Спартака»
10:49
12
Рабинер описал дерби «Динамо» – «Локо» одним прилагательным
10:34
3
Фанатов «Зенита» призвали не надеяться на чемпионство
09:55
12
Азмун не сыграет с Россией: известна причина
09:41
2
Прояснилось будущее Баринова
09:25
Голевая перестрелка «Динамо» и «Локо», эпичный конфуз Дзюбы, расизм Сперцяна, новый клуб Семина и другие новости
01:55
Все новости
Все новости
ВидеоОрлов – о незабитом пенальти Дзюбы: «Артем вспомнил, что неплохо заработал в «Зените»
12:23
1
Непомнящий спрогнозировал точный счет дерби ЦСКА – «Спартак»
12:05
1
Глава «Локо» успокоил болельщиков насчет Баринова
11:30
«Все будет супер»: фигуристка Медведева прокомментировала ситуацию в «Динамо» при Карпине
11:12
3
Павлюченко назвал 2 школьных предмета, по которым у него были «пятерки»
10:55
ВидеоТедеев – об эпичном промахе Дзюбы: «Нужно проявить к Артему доброту, тепло и поддержку»
10:43
Рабинер описал дерби «Динамо» – «Локо» одним прилагательным
10:34
3
Семак назвал футболиста «Зенита», который «не очень удачно» сыграл с «Акроном»
10:28
1
Мостовой прокомментировал сенсационную ничью «Акрона» и «Зенита»
10:14
1
Фанатов «Зенита» призвали не надеяться на чемпионство
09:55
12
Азмун не сыграет с Россией: известна причина
09:41
2
Прояснилось будущее Баринова
09:25
Глава «Локо»: «Премиальные за победу над «Динамо» будут хорошими»
09:05
Мусаев пропустит следующий матч «Краснодара»
01:35
1
Черчесов: «Хорошо, что к нам в Грозный не доходит интернет»
01:25
5
ФотоОбращение «Фратрии» к «Спартаку» перед дерби с ЦСКА
01:05
13
Жуков: «Пока Станкович не на скамейке, «Спартак» всех переигрывает»
00:45
2
Рабинер прокомментировал сенсационную ничью «Зенита» и «Акрона»
00:35
3
Генич описал игру «Динамо» – «Локо» одним прилагательным
00:25
5
Кузяеву вправляли нос после матча с «Крыльями Советов»
00:05
Сперцян будет ставить новые зубы после матча с «Ахматом»: «А они дорогие»
Вчера, 23:38
8
«Будем требовать ответа»: заявление «Ахмата» по поводу расистской атаки Сперцяна на Ндонга
Вчера, 23:16
10
Кордоба прошелся по Дзюбе: «Сегодня все видели его пенальти и понимали, что будет дальше»
Вчера, 23:01
11
Галактионов прокомментировал волевую победу «Локо» над «Динамо»
Вчера, 22:37
2
Реакция Карпина на поражение «Динамо» от «Локомотива»
Вчера, 22:28
9
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 22:20
1
Сперцян ответил на обвинения в расизме: «Ндонг говорил про мою маму»
Вчера, 22:09
22
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:50
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 