Новичок ЦСКА подтвердил интерес от «Реала» и «Барселоны»

Новый полузащитник ЦСКА Матия Попович не отрицает, что на него претендовали топ-клубы Европы.

Армейцы забрали Поповича из «Наполи» в качестве свободного агента.

С ним подписан контракт до 2028 года.

Серб взял 20-й игровой номер.

– В разное время тобой интересовались «Барселона», «Реал», «Бавария», «Милан», «Боруссия Д».

– Да, это правда. Но это было давно, думаю, года два назад.

Сейчас я сконцентрирован лишь на ЦСКА и на том, чтобы здесь все получилось. Не думаю о других командах.