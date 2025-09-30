Введите ваш ник на сайте
Артета пригласит в «Арсенал» пилотов британских ВВС: подробности

Сегодня, 01:07

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета придумал новый способ улучшить внутреннюю коммуникацию команды.

Он собирается применить опыт пилотов Королевских военно-воздушных сил Великобритании.

По мнению испанца, пилоты истребителей способны научить футболистов выражать мысли более емко.

«Я свяжусь с этими ребятами, узнаю, как они общаются, потому что это вопрос жизни и смерти. Уверен, они не используют 20 фраз или 20 слов, если есть одно», – объяснил свою идею Артета.

  • «Арсенал» идет на 2-м месте в таблице АПЛ с 13 очками в 6 турах.

Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига Арсенал Артета Микель
