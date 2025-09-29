РПЛ обнародовала точное расписание 14-го и 15-го туров

Российская Премьер-лига утвердила календарь на 14-й и 15-й туры чемпионата.

Они пройдут в конце октября и начале ноября.

14-й тур

31 октября (пятница)

19:00 ЦСКА – «Пари НН»

1 ноября (суббота)

17:45 «Рубин» – «Динамо»

17:45 «Динамо Мх» – «Крылья Советов»

20:15 «Зенит» – «Локомотив»

20:15 «Ростов» – «Акрон»

2 ноября (воскресенье)

12:00 «Оренбург» – «Сочи»

17:00 «Балтика» – «Ахмат»

19:30 «Краснодар» – «Спартак»

15-й тур

8 ноября (суббота)

14:00 «Динамо» – «Акрон»

16:30 «Динамо Мх» – ЦСКА

16:30 «Пари НН» – «Рубин»

19:00 «Сочи» – «Ростов»

9 ноября (воскресенье)

13:00 «Крылья Советов» – «Зенит»

15:15 «Локомотив» – «Оренбург»

17:30 «Ахмат» – «Спартак»

19:45 «Балтика» – «Краснодар»