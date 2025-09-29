РПЛ обнародовала точное расписание 14-го и 15-го туров

Российская Премьер-лига утвердила календарь на 14-й и 15-й туры чемпионата.
Они пройдут в конце октября и начале ноября.
14-й тур
31 октября (пятница)
19:00 ЦСКА – «Пари НН»
1 ноября (суббота)
17:45 «Рубин» – «Динамо»
17:45 «Динамо Мх» – «Крылья Советов»
20:15 «Зенит» – «Локомотив»
20:15 «Ростов» – «Акрон»
2 ноября (воскресенье)
12:00 «Оренбург» – «Сочи»
17:00 «Балтика» – «Ахмат»
19:30 «Краснодар» – «Спартак»
15-й тур
8 ноября (суббота)
16:30 «Динамо Мх» – ЦСКА
16:30 «Пари НН» – «Рубин»
19:00 «Сочи» – «Ростов»
9 ноября (воскресенье)
13:00 «Крылья Советов» – «Зенит»
15:15 «Локомотив» – «Оренбург»
19:45 «Балтика» – «Краснодар»
Источник: сайт РПЛ