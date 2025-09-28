Мусаев сорвался на журналиста после ничьей с «Ростовом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев проявил раздражение на пресс-конференции после матча 10-го тура РПЛ против «Ростова» (0:0).

– В Ростове с любовью и уважением относятся к краснодарским соседям, но недавно президент России принял решение, подтвердил, что нужно считать столицей юга Ростов. Краснодарские болельщики, видно, с этим не согласны. Как вы думаете, что это какой-то комплекс вечный или почему так получается?

– Комплекс чего?

– Не знаю, столицы юга.

– А что дает вам статус столицы юга?

– Нам – ничего.

– Я родился в Краснодаре, для меня это самый лучший город в мире. Я бывал в половине, наверное, стран мира. И приезжая в Краснодар, для меня самое лучшее – это мой район, моя школа, центр города. Для меня Краснодар – самый лучший город для моего сердца. Мне плевать, кто столица юга. Я не понимаю, что вы за эту столицу юга так держитесь. Что вам дает столица юга? Лично вам? Что она дала?

– В том-то и дело, что ничего.

– У вас комплекс какой-то? Я не понимаю вообще, что такое столица юга. Для меня Краснодар – лучший город на земле, и мне неважно, кто столица юга.