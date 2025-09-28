Введите ваш ник на сайте
Мусаев сорвался на журналиста после ничьей с «Ростовом»

Сегодня, 11:14
6

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев проявил раздражение на пресс-конференции после матча 10-го тура РПЛ против «Ростова» (0:0).

– В Ростове с любовью и уважением относятся к краснодарским соседям, но недавно президент России принял решение, подтвердил, что нужно считать столицей юга Ростов. Краснодарские болельщики, видно, с этим не согласны. Как вы думаете, что это какой-то комплекс вечный или почему так получается?

– Комплекс чего?

– Не знаю, столицы юга.

– А что дает вам статус столицы юга?

– Нам – ничего.

– Я родился в Краснодаре, для меня это самый лучший город в мире. Я бывал в половине, наверное, стран мира. И приезжая в Краснодар, для меня самое лучшее – это мой район, моя школа, центр города. Для меня Краснодар – самый лучший город для моего сердца. Мне плевать, кто столица юга. Я не понимаю, что вы за эту столицу юга так держитесь. Что вам дает столица юга? Лично вам? Что она дала?

– В том-то и дело, что ничего.

– У вас комплекс какой-то? Я не понимаю вообще, что такое столица юга. Для меня Краснодар – лучший город на земле, и мне неважно, кто столица юга.

  • «Краснодар» занимает 2-е место.
  • В следующем туре краснодарцы сыграют с «Ахматом».
  • «Краснодар» пытается защитить титул.

Еще по теме:
«Не футбол, а регби»: Генич – об игре РПЛ 4
Тренер «Ростова» Альба – о 0:0 против «Краснодара»: «Я так и хотел» 5
Мусаев – о 0:0 с «Ростовом»: «Хотелось поиграть в футбол, но его было мало» 1
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Ростов Мусаев Мурад
Комментарии (6)
FCSpartakM
1759047587
Мурадик поплыл видно. Каким бы дэбильным не был вопрос. Но у нас Станковича дисквалифицируют, а своих физруков нет)
Ответить
vvv123
1759049023
Вчера Ростов подтвердил, что он столица Юга России, там же 6 зенитовцев, а в Краснодаре всего один!
Ответить
Илья-Сушко-google
1759049080
Ну тут Мусаева понять можно. Вопрос от журналиста аблюстно тупой. Непонятно, какой ответ он ожидал на свою провокацию
Ответить
fakeid
1759049259
тарасофка - столица мира!
Ответить
k611
1759050332
Всякую хрень спрашивают. Какое отношение это имеет к игре...
Ответить
Cleaner
1759051095
Журналист задает ДЕБИЛОИДНЫЕ вопросы и Мусаев ему, как УМСТВЕННО ОТСТАЛОМУ, все медленно объясняет. Никакого срыва нет и в помине. В Спорт24 работают такие же НЕДАЛЕКИЕ БУМАГОМАРАКИ...(
Ответить
  • Читайте нас: 