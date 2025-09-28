Радимов: «Садулаева ждет серьезный разговор с Черчесовым»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов прокомментировал фол игрока «Ахмата» Лечи Садулаева против вратаря «Акрона» Виталия Гудиева.

«Я думаю, Садулаеву за этот прыжок в ногу вратаря так «прилетит» от Станислава Черчесова после матча, что больше он никогда в жизни себе такого не позволит. Это был безрассудный поступок, конечно.

Он мог получить красную карточку и оставить команду в меньшинстве, если бы нанес травму Гудиеву. Садулаева ждет серьезный разговор с Черчесовым», – сказал Радимов.