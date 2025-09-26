«Вы дрова, а я гений»: Смолов охарактеризовал поведение Станковича

Бывший форвард сборной России Федор Смолов описал поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Тренера дисквалифицировали на месяц за агрессивное поведение.

«Спартак» идет в РПЛ 6-м.

У Станковича контракт до лета 2027 года.

«Получает большую дисквалификацию, абсолютно по делу, а потом сидит в первом тайме, когда его команда играет не так, как он готовил ее всю неделю, и зажимает глаза руками из серии: «Вы вообще дрова, а я гений здесь сижу», – сказал Смолов.в сообществе BetBoom Sports в VK.