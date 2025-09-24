Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Возвращение Кузяева в РПЛ назвали приговором целому поколению российских футболистов

Возвращение Кузяева в РПЛ назвали приговором целому поколению российских футболистов

Сегодня, 19:57
2

Журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев прокомментировал трансфер Далера Кузяева в «Рубин».

  • 32-летний Кузяев летом стал свободным агентом после окончания срока контракта с «Гавром».
  • За 2 года выступлений во французском клубе он сыграл в 46 встречах, забил 4 гола, сделал 2 ассиста.
  • Контракт Далера с «Рубином» рассчитан до лета.

«Может, кто-то уже подзабыл, а юное поколение и не в курсе, но когда-то российские футболисты были на ведущих ролях в европейском футболе. По 90-м я устану перечислять фамилии: Канчельскис, Шалимов, Мостовой, Карпин, Корнеев, Добровольский, Саленко, Харин, Черчесов, Кирьяков, Бесчастных, Шмаров, Савичев, Бут, Онопко, Хохлов, Радимов, Колыванов, Юран, Никифоров, Галямин, Кузнецов, Радченко, Попов, Мох, Дмитрий Черышев, Файзулин, Шустиков, Горлукович, Ледяхов, Писарев, Ульянов, Симутенков, Тетрадзе, Яновский... Это не полный перечень, кто оставил более или менее заметный след в чемпионатах Англии, Италии, Испании, Германии, Франции. И это в те времена, когда до «дела Босмана» в середине 90-х лимит в три иностранца в топ-чемпионатах был для всех легионеров, а не только не из стран ЕС, как сейчас.

В нулевых денег в нашем футболе стало больше, мотивация уезжать ниже, а спрос на россиян начал падать, но все же статусных легионеров хватало. Еще оставались в Испании Карпин, Онопко, Мостовой, Хохлов и т. д., Аленичев выигрывал с «Порту» Лигу чемпионов и Кубок УЕФА, Кержаков – второй по значимости еврокубок с «Севильей», Смертин и Жирков играли в «Челси», Аршавин – в «Арсенале», Павлюченко – в «Тоттенхэме», Билялетдинов – в «Эвертоне», Погребняк – в «Штутгарте», а далее – в «Фулхэме» и «Рединге», Булыкин – в «Байере», Сычев – в «Марселе», Семак – в «ПСЖ».

А что потом? На Евро-2016 из топ-чемпионатов приехал только Черышев, который никогда не играл в РПЛ. На ЧМ-2018 – тоже. На Евро-2020 добавился Головин. Все.

Да, в 2020-х в Италию уехал Алексей Миранчук, в Испанию – Захарян, во Францию – Сафонов и Кузяев, а нынешняя геополитическая ситуация усложняет переходы, ряд стран вообще закрыт, но по сравнению с 90-ми и нулевыми это все равно капля в море. Сравните количество фамилий. Возвращение же Кузяева словно приговор этому поколению футболистов. Оно под руководством Станислава Черчесова на ЧМ-2018 прыгнуло выше головы, но переезд Далера во Францию – максимально показательная история.

Ведь Кузяев в момент перехода летом-2023 входил, пожалуй, в топ-5, если не в топ-3 лучших российских полевых игроков. В 30-летнем возрасте, когда уже пришли мудрость и опыт, но еще хватает сил, Далер вышел на рынок свободных агентов, отказал «Зениту», твердо решив уехать в топ-чемпионат. Но даже бесплатным оказался нужен только скромному «Гавру», предложившему зарплату в несколько раз меньше, чем футболист получал в Санкт-Петербурге. Кузяев романтично пошел за мечтой – поиграть в сильном чемпионате. Очевидно, в надежде проявить себя так, чтобы получить более серьезное предложение.

Не вышло», – написал Алексеев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Кузяев Далер
Блямба
1758734011
Во высрал фамилий) Тут столько пользователей нет. Капец,придурь очередная. И при чём тут Далерка? Этот просто решил оригинально и пафосно свалить из страны. Не вышло», – написал Алексеев Тут он прав.(
Ответить
Artemka444
1758734500
Балабол Заказной
Ответить
