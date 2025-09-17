Карпин высказался о разгроме «Сочи»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин дал комментарии по итогам выигранного матча с «Сочи».

Команды встречались в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Москвичи на выезде разгромили соперника со счетом 4:0.

– Было ли что‑то, что не получилось у «Динамо»?

– Всегда можно и нужно улучшать, но в этом матче многие вещи получились. Вообще команда понравилась.

Во втором тайме не было расслабленности у игроков, несмотря на счет. Ворота оставили в неприкосновенности, хотя во втором тайме были опасные подходы, что мне лично не понравилось.

Наверное, при счете 4:0 все‑таки в голове присутствовал текущий результат.

– Как оцените игру Тюкавина?

– Он выдержал 50 минут. Перед ним была задача получить игровой тонус, помимо того, чтобы выиграть и желательно забить. Первые 45 минут он провел очень неплохо, а потом устал.

– Есть ли понимание насколько все серьезно с Макаровым?

– Пока нет. Ясно точно, что это не просто ушиб.