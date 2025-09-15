Премьер-министр Испании выступил за отстранение израильских команд

Испанские власти поддерживают международный бан в отношении спорта Израиля.

«Почему Россию отстранили после [начала боевых действий] на Украине, а Израиль не отстранили после вторжения в Газу? Наша позиция ясная и четкая: пока все это не прекратится, ни Россия, ни Израиль не должны участвовать в международных соревнованиях», – написал премьер-министр Испании Педро Санчес в соцсетях.