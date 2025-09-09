Ловчев назвал игроков, которые позорят сборную России

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев высказался об игре сборной России в двух товарищеских матчах в сентябре.

«Понятно, что в этих двух матчах играли разные составы. При всем уважении любой состав сборной России должен обыгрывать Иорданию. Я не знаю такой хорошей футбольной страны, как Иордания.

То, что я увидел, было безобразием. Мы всех приучили: ну Иордания, ну ничего страшного. Выиграли или проиграли – ничего страшного. Ребят, тогда не надо играть командой, которая называется сборная России! Выходят российские лыжники, они стараются выиграть. Другие спортсмены в своих видах спорта хотят побеждать. Везде нужно быть лучшими.

После игры с Иорданией начали оправдываться: мол, последние 15 минут неплохо играли. Ребят, вы вышли играть за сборную своей страны. Или просто вышли поиграть? Во двор идите играйте. А если вы представляете нашу страну, то вы обязаны всегда и везде выигрывать. Вам простить могут только в том случае, если соперники действительно были сильнее.

Во втором матче уже поинтереснее игроки были. Многие комментаторы начали сейчас говорить, что ничего страшного в том, что сборная пропустила гол. Если в три мяча выигрываем, то можно и пропустить.

Это страшно. Страшно, когда в наши ворота забивают гол. Игра с Катаром была интереснее, потому что на поле вышли более качественные футболисты. Вот это уже было похоже на основной состав сборной, где играют Головин, Миранчуки.

Я бы игроков, которые играли в матче с Иорданией, больше в сборную не вызывал. Сказал бы им: «Ребят, а вы же потом будете играть с Бразилией, Германией, когда нас вернут?» А нас всe равно через какое‑то время перестанут банить. Всe вернется на круги своя.

Вы Иорданию‑то обыграть не можете, а еще хотите с сильными сборными играть. Я бы таких близко не подпускал. Они не себя позорят. Они позорят сборную России», – сказал Ловчев.