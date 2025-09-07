Введите ваш ник на сайте
Карпин назвал принципы выбора состава на матчи сборной России

Вчера, 16:58
1

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, что статус матчей национальной команды влияет на выбор состава в них.

«Понятно, что составы и на первый матч, и на второй, если бы это были официальные игры, были бы другими. Состав с Иорданией и состав с Катаром тоже были бы другие – больше подстраивались бы под соперника. Сейчас разбор соперника происходит точно так же, как и в официальном матче, но другое дело, что мы больше все равно, учитывая соперника, отталкиваемся от себя», – сказал Карпин.

  • Сегодня Россия проведет в гостях товарищеский матч с Катаром. Начало в 18:15 мск.
  • 4 сентября национальная команда дома сыграла вничью с Иорданией (0:0).
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Катар Иордания Карпин Валерий
Бриг
1757258472
Что сказал?
