Карпин назвал принципы выбора состава на матчи сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, что статус матчей национальной команды влияет на выбор состава в них.

«Понятно, что составы и на первый матч, и на второй, если бы это были официальные игры, были бы другими. Состав с Иорданией и состав с Катаром тоже были бы другие – больше подстраивались бы под соперника. Сейчас разбор соперника происходит точно так же, как и в официальном матче, но другое дело, что мы больше все равно, учитывая соперника, отталкиваемся от себя», – сказал Карпин.