Карпин не взял пять футболистов сборной России на матч с Катаром

Опубликована заявка сборной России на гостевой товарищеский матч с Катаром.
Главный тренер Валерий Карпин взял на игру 24 футболиста. Не отправились в Эр-Райян пятеро – Александр Максименко, Руслан Литвинов, Илья Вахания, Александр Черников и Кирилл Глебов.
Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ»), Евгений Ставер («Рубин»), Денис Адамов («Зенит»).
Защитники: Юрий Горшков («Зенит»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все – ЦСКА), Максим Осипенко («Динамо»), Илья Самошников («Спартак»).
Полузащитники: Данил Глебов, Антон Миранчук (оба – «Динамо»), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов (оба – «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Александр Головин («Монако»).
Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Динамо»).
- Катар примет Россию в воскресенье, 7 сентября, в 18:15 мск.