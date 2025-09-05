Введите ваш ник на сайте
  Карпин не взял пять футболистов сборной России на матч с Катаром

Карпин не взял пять футболистов сборной России на матч с Катаром

5 сентября, 16:16
9

Опубликована заявка сборной России на гостевой товарищеский матч с Катаром.

Главный тренер Валерий Карпин взял на игру 24 футболиста. Не отправились в Эр-Райян пятеро – Александр Максименко, Руслан Литвинов, Илья Вахания, Александр Черников и Кирилл Глебов.

Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ»), Евгений Ставер («Рубин»), Денис Адамов («Зенит»).

Защитники: Юрий Горшков («Зенит»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все – ЦСКА), Максим Осипенко («Динамо»), Илья Самошников («Спартак»).

Полузащитники: Данил Глебов, Антон Миранчук (оба – «Динамо»), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов (оба – «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Динамо»).

  • Катар примет Россию в воскресенье, 7 сентября, в 18:15 мск.

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные ЦСКА Краснодар Ростов Спартак Динамо Россия Катар Максименко Александр Черников Александр Вахания Илья Литвинов Руслан Глебов Кирилл Карпин Валерий
Просто-333
1757078744
Не ценит Карпуша быков, ой как не ценит.
Ответить
BlackMurder34
1757079188
А какой результат будет с Катаром?) как вчера с Иорданией?
Ответить
VVM1964
1757081949
Ну и правильно - у нас впереди игра с Динамо, целее будут !)...
Ответить
Foxitkuban
1757084025
Когда его уже снимут...
Ответить
Боцман59rus
1757090950
_ Валера, отпусти Самошникова, после тебя он до зимы не очухается
Ответить
