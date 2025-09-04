Карпин прокомментировал ничью сборной России с Иорданией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги товарищеского матча с Иорданией.

Игра на «Лукойл Арене» завершилась нулевой ничьей.

Следующий соперник – Катар (7 сентября, 18:15 мск).

– В первом тайме привыкали к полю и к скоростям. Может, немного отвыкли.

Был быстрый мяч, также чуть‑чуть в первом тайме не ожидали от соперника интенсивности при отборе, хотя смотрели и предупреждали.

Было много потерь и все моменты, подходы к штрафной были после наших потерь.

– После 60‑й минуты побыстрее стал футбол.

– С выходом четверых свежих игроков – Батракова, Кругового, Сильянова и Глебова, они добавили скорости.

Стал быстрее ходить мяч, быстрее стали принимать решения и, соответственно, пошел другой футбол.