Карпин прокомментировал ничью сборной России с Иорданией

Вчера, 22:43
9

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги товарищеского матча с Иорданией.

  • Игра на «Лукойл Арене» завершилась нулевой ничьей.
  • Следующий соперник – Катар (7 сентября, 18:15 мск).

– В первом тайме привыкали к полю и к скоростям. Может, немного отвыкли.

Был быстрый мяч, также чуть‑чуть в первом тайме не ожидали от соперника интенсивности при отборе, хотя смотрели и предупреждали.

Было много потерь и все моменты, подходы к штрафной были после наших потерь.

– После 60‑й минуты побыстрее стал футбол.

– С выходом четверых свежих игроков – Батракова, Кругового, Сильянова и Глебова, они добавили скорости.

Стал быстрее ходить мяч, быстрее стали принимать решения и, соответственно, пошел другой футбол.

Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Динамо Иордания Россия Карпин Валерий
Комментарии (9)
Spartak_forv@
1757015740
Пустослов
Ответить
Burtaze
1757016106
Валера, а кто то ставил Ф1(-1,5), вредитель ты по всем фронтам..
Ответить
САДЫЧОК
1757016554
Что ж ты фраер Дзюбу не пригласил!
Ответить
Юрбан-Зенит
1757017135
Моментов было до кучи. Игра была не так уж и плоха. Кое-где немного не повезло с реализацией. Штанги плюс оба вратаря хорошо играли. Нули нулям рознь. В этот раз нули совсем не унылые
Ответить
erybov1965
1757017541
Поле было новой модификации, привыкали весь первый тайм к новому покрытию. Мяч дали в этот раз квадратный, никогда с таким не тренировались.Притирались. Тут еще вечером внезапно понизилась температура воздуха — гидрометцентр подвел. Ожидали гораздо больше болельщиков, думали, будет меньше кислорода, а тут вдруг переизбыток, к этому еще не привыкли. Я уже тоже могу быть тренером? Отмазки я еще придумаю покруче. С..а, ненавижу словоблудие, эти дебильные, необходимые по протоколу вопросы и ответы. Вот так мы и превратили футбол в непонятно что.Мне уже тошнит от нашего МатчТВ, с этими приодетыми и якобы на вид сексуальными ведущими,изображающими,что они что-то понимают в футболе.Хочется увидеть и услышать короткое,ясное,профессиональное заключение по матчу,а многим просто матч и интервью от души,а не так как требует протокол.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1757019112
В первом тайме проявилась старая болезнь - "недержание мяча", после 60-й минуты "пошёл другой футбол". )) """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Ответить
Правдоруб100
1757020182
Нет слов, чтобы выразить весь ПОЗОР нашей сборной, под руководством полного нуля!!!! Команды второй лиги камня на камня не оставили бы от Иордании, которую и на карте мира только цифрой обозначают!!! Всё развалили, до самого "не балуй"!!!
Ответить
Cleaner
1757021403
Валера, ИТОГ матча один - твоя сборная ДОМА НЕ СМОГЛА ОБЫГРАТЬ иорданцев. Зачем ты нам пересказываешь то, что мы и сами видели???...(((
Ответить
АЛЕКС 58
1757046126
Сбитый лётчик
Ответить
