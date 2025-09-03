Головин назвал самых интересных соперников сборной России на осень

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин высказался о предстоящих товарищеских встречах национальной команды.

На сентябрь запланированы матчи с Иорданией и Катаром, на октябрь – с Ираном и Боливией, на ноябрь – с Перу и Чили.

Подробное расписание можно посмотреть здесь.

«Кого из соперников можно выделить? Ну, понятно, Катар. Катар – хорошая команда. Помню, играли два года назад на выезде, был очень тяжeлый матч, они достаточно хорошо подготовлены физически, технически. Помню, там, наверное, два было тайма – первый был за ними, второй за нами, или наоборот.

Потом знаю, что точно Чили – очень сильная команда, то есть даже если там приедут не супер все основные, то в любом случае это будут сильные игроки», – заявил Головин.