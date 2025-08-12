Подробное расписание матчей сборной России на осень 2025 года

Опубликован календарь осенних матчей с участием национальной сборной России.

Команда Валерия Карпина проведет по две игры в сентябре, октябре и ноябре.

4 сентября (четверг)

Россия – Иордания (Москва, «Лукойл Арена»)

7 сентября (воскресенье)

Катар – Россия (Эр-Райян, «Аль-Садд»)

10 октября (пятница)

Россия – Иран (Волгоград, «Волгоград Арена»)

14 октября (вторник)

Россия – Боливия (Москва, стадион «Динамо»)

12 ноября (среда)

Россия – Перу (Санкт-Петербург, «Газпром Арена»)

15 ноября (суббота)

Россия – Чили (Сочи, «Фишт»).