Подробное расписание матчей сборной России на осень 2025 года

Опубликован календарь осенних матчей с участием национальной сборной России.
Команда Валерия Карпина проведет по две игры в сентябре, октябре и ноябре.
4 сентября (четверг)
Россия – Иордания (Москва, «Лукойл Арена»)
7 сентября (воскресенье)
Катар – Россия (Эр-Райян, «Аль-Садд»)
10 октября (пятница)
Россия – Иран (Волгоград, «Волгоград Арена»)
14 октября (вторник)
Россия – Боливия (Москва, стадион «Динамо»)
12 ноября (среда)
Россия – Перу (Санкт-Петербург, «Газпром Арена»)
15 ноября (суббота)
Россия – Чили (Сочи, «Фишт»).
Источник: телеграм-канал сборной России