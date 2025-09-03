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  • Слуцкий – о защитнике сборной России: «Средний игрок, не понимаю, чем он хорош»

Слуцкий – о защитнике сборной России: «Средний игрок, не понимаю, чем он хорош»

3 сентября 2025, 15:40
1

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий критически высказался об уровне защитника «Локомотива» Александра Сильянова.

– Я не понимаю, чем хорош Сильянов? Я считаю его абсолютно обычным.

– Самошников сильнее?

– Намного сильнее. Мне никто не может ответить, в чем хорош Сильянов. Я понимаю сильные стороны Ненахова, а Сильянова – нет.

– Нормальный выбор позиции, нормальный отбор, он не запускает за спину мяч. У него хорошая совокупность качеств как защитника.

– Когда ты плассируешься и отходишь от линии, конечно, не запустишь мяч. Куда его запускать? В прыжковую яму?

Ничего хорошего я не вижу. Самошников для России топовый игрок, который может закрыть четыре позиции. Сильянов – средний игрок, я никогда не понимал восторга от него.

– В чем Ненахов сильнее Сильянова?

– В единоборствах. Агрессия – это уже другой вопрос. Но у него есть умение обороняться, вступать в отбор, выигрывать большое количество единоборств.

Иногда это бывает с перебором – это уже вопрос тренера. Но у него есть эти качества.

– Что думаете о Вахании?

– У него есть качества, которые могут позволить ему вырасти, но пока это абстрактные качества. Есть подтвержденные качества, которые игрок демонстрирует на протяжении определенного времени, а есть потенциальные качества, которые могут позволить выйти на другой качественный уровень.

У Вахании есть потенциальные качества, нет подтвержденных, у Ненахова есть подтвержденные ограничения и качества, а у Сильянова нет ни потенциальных, ни подтвержденных сильных качеств.

– Если оценивать по пятибалльной шкале, то, может, у Сильянова много качеств на четверочку?

– Этого мало для перехода в топовый клуб.

  • 24-летним Сильяновым интересовались «Спартак», «Динамо» и «Зенит».
  • В июне «Локомотив» продлил с ним контракт до 2029 года.
  • Фланговый защитник попал в итоговый состав сборной России на сентябрьские матчи.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Шанхай Шэньхуа Локомотив Россия Сильянов Александр Слуцкий Леонид
Комментарии (1)
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MaxRnD
1756914372
Я вот тоже не понимаю, как можно ливануть донной Ухани на 87 минуте ? Что в таком разе будем делать ?
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