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  • Карпину предрекли увольнение из «Динамо»: «Уже идут переговоры со Слуцким»

Карпину предрекли увольнение из «Динамо»: «Уже идут переговоры со Слуцким»

1 сентября 2025, 01:11
9

Известный блогер и болельщик «Динамо» Илья Мэддисон утверждает, что Валерия Карпина отправят в отставку с поста главного тренера московской команды.

«У меня есть контакт в руководстве «Динамо», человек работает уже больше 20 лет там.

Слуцкий скоро возглавит московское «Динамо». Насколько я знаю, наконец-то уже идут переговоры.

Карпину надо приготовиться. Никаких возможностей на камбэк нет. Можете проверять мой инсайд», – сказал Мэддисон.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Китай. Суперлига Динамо Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид Карпин Валерий
Комментарии (9)
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neim
1756690975
А Слуцкому что, лучше из подвала РПЛ вытаскивать Динамо, или за чемпионство в Китае бороться ? Или Динамо готово много много денюшков насыпать ? С трудом верится.
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subbotaspartak
1756699209
Ты, Карпуша, Их не слушай. Ты у нас в России лучший, Ты на критику наплюй И Динаму тренируй...
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Artemka444
1756699530
Бред
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boris63
1756702701
Ясно одно, что ничего не ясно.
Ответить
Taps
1756704600
Сборная Эстонии ждёт !
Ответить
vvv123
1756709694
Слуцкер вообще это уродину добьет!
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ScarlettOgusania
1756711204
если по каждому чиху прислушиваться к "известным в узких кругах" болельщикам (любого клуба), то ни одного тренера не останется в РПЛ... на мой взгляд, Слуцкому в Китае работать гораздо интереснее, чем в РПЛ, перезагрузился, в чемпионы КНР метит...)
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balam
1756729244
а Леня точно лучше?сомневаюсь я
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