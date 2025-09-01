Карпину предрекли увольнение из «Динамо»: «Уже идут переговоры со Слуцким»

Известный блогер и болельщик «Динамо» Илья Мэддисон утверждает, что Валерия Карпина отправят в отставку с поста главного тренера московской команды.

В воскресенье столичные динамовцы проиграли «Динамо Мх» – 0:1.

У них 3 победы в 10 матчах при Карпине.

«У меня есть контакт в руководстве «Динамо», человек работает уже больше 20 лет там.

Слуцкий скоро возглавит московское «Динамо». Насколько я знаю, наконец-то уже идут переговоры.

Карпину надо приготовиться. Никаких возможностей на камбэк нет. Можете проверять мой инсайд», – сказал Мэддисон.