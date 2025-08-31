⚡️ РПЛ. Московское «Динамо» проиграло махачкалинскому – 0:1!

7-й тур чемпионата России завершился динамовским дерби в Каспийске.
Команда Валерия Карпина потерпела гостевое поражение со счетом 0:1.
Единственный гол на 74-й минуте забил Мохаммаджавад Хоссейннеджад.
Теперь у обеих команд по 8 очков в РПЛ. Московское «Динамо» занимает 9-е место в таблице, «Динамо Мх» – 11-е.
Россия. Премьер-лига. 7 тур
Динамо Мх - Динамо - 1:0 (0:0) Текстовая трансляция
Гол: 1:0 - М. Хоссейннеджад, 74.
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Динамо Мх
Динамо
Давид Волк
0%
Валентин Пальцев
0%
Муталип Алибеков
0%
Джемал Табидзе
0%
Темиркан Сундуков
0%
Мохамед Аззи
0%
Мехди Мубарик
0%
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
0%
Никита Глушков
0%
Хазем Мастури
0%
Гамид Агаларов
0%
Сослан Кагермазов
0%
Абдулпаша Джабраилов
0%
Ражаб Магомедов
0%
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Рубенс
0%
Игорь Лещук
0%
Николас Маричаль
0%
Максим Осипенко
0%
Хуан Хосе Касерес
0%
Даниил Фомин
0%
Данил Глебов
0%
Бителло
0%
Антон Миранчук
0%
Денис Макаров
0%
Иван Сергеев
0%
Дмитрий Скопинцев
0%
Эль-Мехди Маухуб
0%
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Источник: «Бомбардир»