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  • ⚡️ РПЛ. Московское «Динамо» проиграло махачкалинскому – 0:1!

⚡️ РПЛ. Московское «Динамо» проиграло махачкалинскому – 0:1!

31 августа 2025, 22:26
32

7-й тур чемпионата России завершился динамовским дерби в Каспийске.

Команда Валерия Карпина потерпела гостевое поражение со счетом 0:1.

Единственный гол на 74-й минуте забил Мохаммаджавад Хоссейннеджад.

Теперь у обеих команд по 8 очков в РПЛ. Московское «Динамо» занимает 9-е место в таблице, «Динамо Мх» – 11-е.

Россия. Премьер-лига. 7 тур
Динамо Мх - Динамо - 1:0 (0:0) Текстовая трансляция
Гол: 1:0 - М. Хоссейннеджад, 74.
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Динамо Мх
Динамо
Давид Волк
0%
Валентин Пальцев
0%
Муталип Алибеков
0%
Джемал Табидзе
0%
Темиркан Сундуков
0%
Мохамед Аззи
0%
Мехди Мубарик
0%
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
0%
Никита Глушков
0%
Хазем Мастури
0%
Гамид Агаларов
0%
Сослан Кагермазов
0%
Абдулпаша Джабраилов
0%
Ражаб Магомедов
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Хуан Хосе Касерес
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Даниил Фомин
0%
Данил Глебов
0%
Бителло
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Антон Миранчук
0%
Денис Макаров
0%
Иван Сергеев
0%
Дмитрий Скопинцев
0%
Эль-Мехди Маухуб
0%
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Комментарии (32)
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ZAITZEFF2011
1756668478
Карпин окончательно добивает Динамо.
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FWSPM
1756668495
ростовское динамо проиграло в махачкале ну а я от этой шикарной игры заснул в перерыве
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Mirak92
1756668530
Валера) сколько же я ставок на тебе шарлатане сделал)
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Боцман59rus
1756668675
_ Валера, оставайся пожалуйста до матча с нами, а после сделай тапки и из сборной и с динамо, не позорься
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Garrincha58
1756668740
Смысл было увольнять Личку? Команда стала играть хуже
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mutabor0992
1756668873
А Валера то -голова!Гигант мысли.Ну просто СтРАТЕГ каких мало.
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NewLife
1756669260
А ведь некоторые местные эксперды настаивали сделать Валеру тренером Спартака. Пронесло !
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kazak1975
1756670969
Пудель, он и в динамо- пудель.
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aubergine
1756672127
Валерий Георгиевич, ну ё моё, да что происходит? Даже в дерби подводников умудрился влететь. Интересно как сыграют в следующем туре полумёртвые динамики с таким же полумёртвым мясом? Эта битва будет "легендарной".
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ScarlettOgusania
1756672442
Валерииииим...!!!))) днище пробивает дно.!!!))) но виновата во всём Люся Чеботина..!!!
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