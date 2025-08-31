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Радимов: «Наш футбол превращается в фарс»

31 августа 2025, 23:55
6

Владислав Радимов остался недоволен судейством в матче 7-го тура РПЛ ЦСКА – «Краснодар».

  • Игру обслуживал 32-летний Рафаэль Шафеев из Волгограда.
  • Он удалил Джона Кордобу на 56-й минуте. Форвард махнул ногой и, возможно, зацепил Мойзеса.
  • Также арбитр отменил по голу каждой из команд.
  • «Краснодар» вдесятером удержал ничью 1:1.

«Судья упустил нити игры, и мы видели это по реакциям футболистов.

Наш футбол превращается в фарс. Мы неделю разговариваем о матче ярких, атакующих команд. Ждем его.

Но человек в черном просто за один момент портит всю игру. Этот матч был испорчен именно судьей. А команды надо похвалить.

Скандалы в каждом матче. Тогда вопрос к лиге: вы хотите, чтобы портили такое зрелище? Кому это надо? Я хочу смотреть футбол», – сказал Радимов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Радимов Владислав
Комментарии (6)
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NewLife
1756674319
Проверьте, кто близко там, на Буланове шапка не загорелась ?
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boris63
1756688424
Вот здесь можно похвалить Радимова, сказал все верно, ДО КОЛЕ.
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subbotaspartak
1756700151
Во времена баклановых булановых Судили честно, многопланово. Играли все благожелательно, Сознательно...
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Max-Min-vkontakte
1756701561
судья π
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САДЫЧОК
1756707324
Судей под суд! А,судьи кто? Если серьезно они не квалифицированные и на VAR тоже!
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