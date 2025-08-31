Радимов: «Наш футбол превращается в фарс»

Владислав Радимов остался недоволен судейством в матче 7-го тура РПЛ ЦСКА – «Краснодар».
- Игру обслуживал 32-летний Рафаэль Шафеев из Волгограда.
- Он удалил Джона Кордобу на 56-й минуте. Форвард махнул ногой и, возможно, зацепил Мойзеса.
- Также арбитр отменил по голу каждой из команд.
- «Краснодар» вдесятером удержал ничью 1:1.
«Судья упустил нити игры, и мы видели это по реакциям футболистов.
Наш футбол превращается в фарс. Мы неделю разговариваем о матче ярких, атакующих команд. Ждем его.
Но человек в черном просто за один момент портит всю игру. Этот матч был испорчен именно судьей. А команды надо похвалить.
Скандалы в каждом матче. Тогда вопрос к лиге: вы хотите, чтобы портили такое зрелище? Кому это надо? Я хочу смотреть футбол», – сказал Радимов.
Источник: «Матч ТВ»