Радимов: «Наш футбол превращается в фарс»

Владислав Радимов остался недоволен судейством в матче 7-го тура РПЛ ЦСКА – «Краснодар».

Игру обслуживал 32-летний Рафаэль Шафеев из Волгограда.

Он удалил Джона Кордобу на 56-й минуте. Форвард махнул ногой и, возможно, зацепил Мойзеса.

Также арбитр отменил по голу каждой из команд.

«Краснодар» вдесятером удержал ничью 1:1.

«Судья упустил нити игры, и мы видели это по реакциям футболистов.

Наш футбол превращается в фарс. Мы неделю разговариваем о матче ярких, атакующих команд. Ждем его.

Но человек в черном просто за один момент портит всю игру. Этот матч был испорчен именно судьей. А команды надо похвалить.

Скандалы в каждом матче. Тогда вопрос к лиге: вы хотите, чтобы портили такое зрелище? Кому это надо? Я хочу смотреть футбол», – сказал Радимов.