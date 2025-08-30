Семак ответил, что происходит с приунывшим Жерсоном

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по ситуации с полузащитником Жерсоном. Бразилец пропустил матч 7-го тура против «Пари НН» (2:0).

Сообщалось, что бразилец чувствует себя изолированным и он хочет покинуть «Зенит».

28-летний футболист якобы сожалеет, что согласился на трансфер в РПЛ, и хочет вернуться на родину.

В июле Жерсон перешел из «Фламенго» в «Зенит» за 25 миллионов евро.

– Сергей Богданович, всe-таки что происходит с Жерсоном?

– У него микроповреждение.

– Но вы его не ставили и в предыдущем матче. Даeте ему отдохнуть, чтобы он после напряжeнного года набирал форму?

– Мы с ним разговаривали. Конечно, для него смена страны, смена чемпионата. Происходит адаптация. Сейчас его функциональные кондиции не на лучшем уровне. И он прекрасно понимает, он хочет играть лучше и будет играть лучше. Но сейчас думаю, что уже не думаю, а знаю, что это эффект переутомления, который мы протестировали, посмотрели.

Действительно, это утомительный для него отрезок, связанный со многими факторами. Он очень много играл в этом сезоне. Просто физически он сейчас не готов показывать свой лучший футбол, но он обязательно вернeтся.

Жерсон – игрок с прекрасным качеством. Думаю, он нам поможет. Нужно время. Иногда так бывает. Не только иногда, а обычно так и бывает. Практически любой игрок, который к нам переходит. Тот же Вендел из Португалии, тот же Малком из Испании. И другие примеры были. Небольшие исключения, когда игрок приходит и сразу вливается в игру команды, быстро адаптируется, как тот же Клаудиньо, к примеру.

Чемпионат у нас тоже достаточно сильный, я считаю, интенсивный. И нужно тоже привыкнуть и к требованиям, и к тренировочному процессу. Это не значит лучше или хуже. Просто нужно привыкнуть к тому или иному соревновательному циклу и к тому или иному тренировочному процессу.