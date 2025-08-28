Введите ваш ник на сайте
  • Названы две страны, которым РФС предложил сыграть со сборной России

Названы две страны, которым РФС предложил сыграть со сборной России

Сегодня, 09:23

РФС направил предложения двум азиатским футбольным федерациям о проведении товарищеских матчей между этими странами и Россией в 2026 году.

«РФС направил официальные предложения сборным Бахрейна и Саудовской Аравии о проведении товарищеских матчей в сентябре 2026 года в России. В документах отмечается, что встречи могут пройти как в Москве, так и в других регионах страны.

Обе восточные федерации получили приглашение и взяли время на обдумывание. При этом они заверили, что предоставят окончательный ответ в начале следующего года, когда начнут формировать календарь товарищеских игр», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

  • Отметим, что согласно международному календарю с 23 сентября по 5 октября 2026 года европейские команды будут проводить матчи Лиги наций.
  • Россия занимает 35-е место в рейтинге ФИФА, Саудовская Аравия – 59-е, Бахрейн – 89-е.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с конца февраля 2022 года.

Источник: Sport24
Товарищеские матчи. Сборные Россия Бахрейн Саудовская Аравия
