Семак прокомментировал разгром «Динамо Мх»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выступил с речью после матча 6-го тура против «Динамо Мх» (4:0).

«Динамо» всегда старается играть высоко и агрессивно. С первых минут у нас были хорошие моменты, нужно было реализовывать. Сегодня выходов один на один было только штуки четыре. Реализация в таком матче играет важную роль.

Расстроило то количество ошибок в первом тайме, таких привозов, которые мы организовали у собственных ворот после невынужденных потерь мяча. Но, наверное, все‑таки присутствует давление на ребят. Важность игры и важность результата на сегодняшний день играет значимую роль. Это состояние не позволяет играть более раскрепощенно, более правильно в каких‑то ситуациях. Ошибки расстроили, но в целом моментов много, хорошая и трудовая победа», – сказал Семак.