Канчельскис назвал трех главных фаворитов РПЛ: «Локомотив» им не конкурент»

Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство в российской Премьер-лиге-2025/26.

«Я бы сказал, что «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА – это три команды, которые будут бороться за медали, за первое место.

Сезон длинный, а у «Зенита» классный подбор игроков, у них ресурсы, нужно только определиться с составом. Новички адаптируются в скором времени, и всe будет нормально – будут бороться за первое место.

ЦСКА, например, – это стабильность. Команда на протяжении 10–15 лет играет стабильно и всегда ведeт борьбу за первые призовые места. У них есть опыт, у них правильно выстроена схема в клубе, которую создали Гинер и Газзаев, и она до сих пор работает. Они двигаются в правильном направлении, у них есть опыт, а у «Локомотива» такого опыта нет.

В прошлом сезоне мы видели, как «Локомотив» был близко, а потом не смог выстоять. То же самое будет и в этом сезоне: надо на весь сезон распределять силы. Начали здорово, ничего не скажешь, но они не конкуренты «Краснодару», «Зениту» и ЦСКА«, – сказал Канчельскис.