Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Канчельскис назвал трех главных фаворитов РПЛ: «Локомотив» им не конкурент»

Канчельскис назвал трех главных фаворитов РПЛ: «Локомотив» им не конкурент»

21 августа 2025, 17:17
8

Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство в российской Премьер-лиге-2025/26.

«Я бы сказал, что «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА – это три команды, которые будут бороться за медали, за первое место.

Сезон длинный, а у «Зенита» классный подбор игроков, у них ресурсы, нужно только определиться с составом. Новички адаптируются в скором времени, и всe будет нормально – будут бороться за первое место.

ЦСКА, например, – это стабильность. Команда на протяжении 10–15 лет играет стабильно и всегда ведeт борьбу за первые призовые места. У них есть опыт, у них правильно выстроена схема в клубе, которую создали Гинер и Газзаев, и она до сих пор работает. Они двигаются в правильном направлении, у них есть опыт, а у «Локомотива» такого опыта нет.

В прошлом сезоне мы видели, как «Локомотив» был близко, а потом не смог выстоять. То же самое будет и в этом сезоне: надо на весь сезон распределять силы. Начали здорово, ничего не скажешь, но они не конкуренты «Краснодару», «Зениту» и ЦСКА«, – сказал Канчельскис.

  • После 5 туров «Локо» лидирует в РПЛ с 13 очками, «Краснодар» (12) и ЦСКА (11) в топ-3, а «Зенит» (6) занимает только 9-е место.

Еще по теме:
Канчельскис высказался о шансах Хвичи выиграть «Золотой мяч»
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака» 7
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива» 1
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Зенит ЦСКА Краснодар Локомотив Канчельскис Андрей
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
k611
1755786950
Недооценивают Локомотив
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1755787314
А Спартак? Миллиарды выкинули и так и будут болтаться между 10-16 местом как всегда!?) пора Впердив им уже на очистку шерсти)
Ответить
bset
1755788231
Как же все-таки хорош футбол. Вот щас начнет вдруг ЦСКА буксовать, а Зенит перестанет на ровном месте очки терять, и никто не вспомнит, что летом Семака отправляли в отставку, а Челестини на руках носили.
Ответить
FWSPM
1755793064
Оракул из лесов брянска опять напился бормотухи и несет ахинею
Ответить
Главные новости
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
21:19
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
21:10
1
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
20:29
2
Карседо попросит отпустить фанатов «Спартака» пораньше с работы
19:58
2
ФотоКукуян грубо нарушил протокол ВАР
19:48
16
Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
19:10
4
«Матч ТВ» призвали удалить Черданцева
18:27
34
РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Локо» (2:1) и обогнал «Спартак»
18:13
58
Радимов заявил о судейской ошибке против «Зенита»
18:12
2
Федотов разобрал спорный гол «Локо» в ворота «Зенита»
17:37
8
Все новости
Все новости
Врач ЦСКА рассказал о ситуации 40-летнего Акинфеева
20:52
1
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
20:27
Тренер «Зенита» заявил, что в пользу команды не поставили «очевидный пенальти»
20:23
3
Игрок «Зенита» пожаловался на судейство после победы над «Локо»
20:16
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
19:55
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Рубин»: 12 сентября 2026
19:33
2
ФотоЦСКА увековечил память Перхуна
19:29
Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
19:10
4
Реакция Галактионова на поражение «Локомотива» от «Зенита»
18:59
2
Мостовой прокомментировал свое участие в матче с «Зенитом»
18:46
«Матч ТВ» призвали удалить Черданцева
18:27
34
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
18:16
РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Локо» (2:1) и обогнал «Спартак»
18:13
58
Радимов заявил о судейской ошибке против «Зенита»
18:12
2
Талалаев: «Я обещал, что до октября «Балтику» будет трясти»
17:46
1
Федотов разобрал спорный гол «Локо» в ворота «Зенита»
17:37
8
«У него огромная аура»: Вольтемаде восхитился экс-тренером «Зенита»
17:28
1
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Оренбург»: 12 сентября 2026
17:21
1
«Зенит» уступает «Локомотиву» дома после 1-го тайма
17:14
17
Мостовой: «Локомотив» обыграл бы «Зенит», если бы играл Александр Мостовой»
16:59
19
2-кратного чемпиона России прооперировали из‑за множественных переломов ребер
16:50
ВидеоТренер «Факела» шокирован пенальти в пользу «Балтики»: «Мне сложно дать какие‑то объяснения»
16:40
9
Заболотный мог перейти из «Тосно» в английский клуб
16:29
3
Галактионов объяснил отсутствие Мостового в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Зенитом»
16:16
4
ВидеоОбзор матча «Факел» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
РПЛ. «Балтика» ушла от поражения, забив «Факелу» на 95-й минуте
15:58
12
Прогноз Титова на матч «Спартак» – «Ростов»
15:48
1
Агент Лички отреагировал на новость о переговорах с клубом РПЛ
15:36
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+