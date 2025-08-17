РПЛ. «Краснодар» разгромил «Сочи» (5:1) и вышел на 2-е место, у Сперцяна 2+1

«Краснодар» в 5-м туре РПЛ крупно обыграл дома «Сочи». В трех голах поучаствовал полузащитник Эдуард Сперцян.

Также у «Краснодара» дебютным голом отличился Гаэтан Перрен.

У «Сочи» единственный гол забил Антон Зиньковский.

С 47-й минуты сочинцы были в меньшинстве после удаления Марсело Алвеса.

Краснодарцы поднялись на второе место. Идущий без побед «Сочи» – на предпоследнем месте.