РПЛ. «Краснодар» разгромил «Сочи» (5:1) и вышел на 2-е место, у Сперцяна 2+1

«Краснодар» в 5-м туре РПЛ крупно обыграл дома «Сочи». В трех голах поучаствовал полузащитник Эдуард Сперцян.
Также у «Краснодара» дебютным голом отличился Гаэтан Перрен.
У «Сочи» единственный гол забил Антон Зиньковский.
С 47-й минуты сочинцы были в меньшинстве после удаления Марсело Алвеса.
Краснодарцы поднялись на второе место. Идущий без побед «Сочи» – на предпоследнем месте.
Россия. Премьер-лига. 5 тур
Краснодар - Сочи - 5:1 (0:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Э. Сперцян, 49; 2:0 - Э. Сперцян, 63; 2:1 - А. Зиньковский, 65; 3:1 - В. Са, 68; 4:1 - Н. Кривцов, 73; 5:1 - Г. Перрен, 90+3.
Удаления: нет - М. Алвес, 49 (вторая ж.к).
Источник: «Бомбардир»