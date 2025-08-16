Аршавин спросил у Станковича про отставку, на что Деян ответил: «Ты задашь этот вопрос Семаку?»

Экс-зенитовец Андрей Аршавин брал интервью у главного тренера «Спартака» Деяна Станковича перед матчем 5-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит».

Аршавин спросил у Станковича, чувствует ли он угрозу своей отставки, если «Спартак» сегодня проиграет «Зениту». Сербский специалист ответил, что это решает клуб, и он делает свою работу.

После этого Станкович обратился к Аршавину: «Ты задашь этот вопрос Семаку?». Андрей Сергеевич ответил Деяну, что такой вопрос тренеру «Зенита» придется задавать Никите Баженову.

В итоге этот вопрос в адрес Семака так и не прозвучал, а между Станковичем и Семаком состоялось крепкое рукопожатие.