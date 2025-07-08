Новый клуб Юрана из Турции близок к подписанию четвертого россиянина

Стало известно имя еще одного вероятного новичка «Серик Беледиеспора» из России.

Ранее турецкий клуб подписал контракты с Ильей Берковским, Дмитрием Тихим и Кириллом Гоцуком.

Четвертым российским футболистом в команде станет защитник Александр Мартынов.