Новый клуб Юрана из Турции близок к подписанию четвертого россиянина

Стало известно имя еще одного вероятного новичка «Серик Беледиеспора» из России.
Ранее турецкий клуб подписал контракты с Ильей Берковским, Дмитрием Тихим и Кириллом Гоцуком.
Четвертым российским футболистом в команде станет защитник Александр Мартынов.
- «Серик Беледиеспор» вышел в Первую лигу Турции (второй дивизион) по итогам сезона-2024/25.
- 50% акций клуба купил бывший инвестор «Химок» Туфан Садыгов.
- 1 июля на пост главного тренера назначили Сергея Юрана.
- Сообщалось, что к этой команде еще могут присоединиться Илья Садыгов, Резиуан Мирзов, Расул Гусейнов и Артем Юран.
Источник: «Чемпионат»