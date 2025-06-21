Кадры прилета Промеса в Нидерланды для отбытия тюремного срока

Экс-спартаковец Квинси Промес прилетел в Нидерланды из ОАЭ.
Государственная прокуратура сообщила об успешной экстрадиции футболиста из Дубая.
После приземления самолета в аэропорту Схипхол Промеса задержали сотрудники Королевской военной полиции.
Кадры прибытия Промеса на родину публикуют новостные агентства.
- Промес ранее был осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Промес выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
- Промес находился в ОАЭ с 24 января 2024 года, куда приехал на сборы вместе со «Спартаком», однако по их окончании правоохранительные органы Эмиратов задержали игрока при попытке покинуть страну.
Источник: «Бомбардир»