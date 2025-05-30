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Осинькин: «Толком не понял, почему меня убрали из «Крыльев»

30 мая 2025, 21:39
7

Экс-тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подробно рассказал о прекращении сотрудничества с самарским клубом.

Болельщики до последнего надеялись, что вы останетесь в «Крыльях». Как принималось решение?

– Читал в СМИ о встречах, на которых решалось мое будущее. До меня и другие слухи доходили. В целом, очень долгое время мне ничего не предлагалось.

После этого было два разговора с [гендиректором «Крыльев»] Робертом Тер-Абрамяном и [его заместителем] Русланом Пименовым, где они обозначали свои возможности и желания. Но это было не предложение [контракта], а договор о намерениях – готов ли я разговаривать.

Были готовы?

– Да, отвечал согласием. Был один разговор, после которого у клуба изменились возможности. Затем второй разговор – непосредственно перед последним туром.

Я не говорил «нет», а соглашался на то, что мне говорили. Но это были просто разговоры, а не контрактные вещи. Тем более, клуб в сложной ситуации, был вопрос с лицензированием.

Были сомнения, что «Крылья» его пройдут?

– Как раз нет. Мы понимали: проблему решат. Но это немножко поддавливало. Все это происходило примерно в одно и то же время.

Что было потом?

– После игры в Воронеже я все понимал. Все прошло культурно, цивильно и с уважением ко всем сторонам.

Понимаете причину, по которой руководство «Крыльев» не сделало вам официального предложения?

– Не знаю. Можно что-то говорить, догадываться. Думаю, суть в том, что настала пора каждому идти отдельной дорогой. Сейчас полоскать эту тему нет смысла.

Всегда бывает, что на каком-то этапе наступает недостаточное взаимопонимание. Здесь, видимо, оно было. Хотя даже я долгое время не мог понять – почему?

В итоге поняли?

– Могу только догадываться. Но толком не понял.

  • Осинькин возглавлял «Крылья Советов» с 2020 года.
  • В минувшем сезоне самарская команда заняла 10-е место с 31 очком в РПЛ.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Осинькин Игорь
Комментарии (7)
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FCSpartakM
1748632284
получал 8 мультов в мес и спрашивает еще
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Красногорск_Фан
1748639664
Последние матчи Крыльев были явными договорняками. Презираю его
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aldo conte
1748644208
Всегда удивляет и возмущает позиция с так называемым "генеральными директорами". Кто эти люди? Владельцы клуба, как Галицкий? Нет. Деньги на содержание клуба даёт губернатор. А что дают и делают для клуба "генеральные директора"? Решают хозяйственные вопросы по гостиницам, перелётам, сборам и т.д. Так это завхозы. В любом производственном коллективе есть должность зам. директора по общим вопросам, вот этим и занимаются "генеральные директора". Звучит должность пафосно и громко, а по сути обслуживающий персонал. И вот такие люди решают, быть Осьникину тренером "Крылешек" или нет. Маразм.
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zigbert
1748662713
Худо бедно но все таки при Осинькине игра команды была поставлена.Среди болельщиков он был популярен. Трудно сказать найдут ли Крылья ему достойную замену.
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FWSPM
1748681488
может потому что ставилась задача занять минимум 8 место о чем было сказано губернатором
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Krasnodar 123
1748696264
Может быть много кушал и еще получал 8 млн в месяц?
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