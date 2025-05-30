Осинькин: «Толком не понял, почему меня убрали из «Крыльев»

Экс-тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подробно рассказал о прекращении сотрудничества с самарским клубом.

– Болельщики до последнего надеялись, что вы останетесь в «Крыльях». Как принималось решение?

– Читал в СМИ о встречах, на которых решалось мое будущее. До меня и другие слухи доходили. В целом, очень долгое время мне ничего не предлагалось.

После этого было два разговора с [гендиректором «Крыльев»] Робертом Тер-Абрамяном и [его заместителем] Русланом Пименовым, где они обозначали свои возможности и желания. Но это было не предложение [контракта], а договор о намерениях – готов ли я разговаривать.

– Были готовы?

– Да, отвечал согласием. Был один разговор, после которого у клуба изменились возможности. Затем второй разговор – непосредственно перед последним туром.

Я не говорил «нет», а соглашался на то, что мне говорили. Но это были просто разговоры, а не контрактные вещи. Тем более, клуб в сложной ситуации, был вопрос с лицензированием.

– Были сомнения, что «Крылья» его пройдут?

– Как раз нет. Мы понимали: проблему решат. Но это немножко поддавливало. Все это происходило примерно в одно и то же время.

– Что было потом?

– После игры в Воронеже я все понимал. Все прошло культурно, цивильно и с уважением ко всем сторонам.

– Понимаете причину, по которой руководство «Крыльев» не сделало вам официального предложения?

– Не знаю. Можно что-то говорить, догадываться. Думаю, суть в том, что настала пора каждому идти отдельной дорогой. Сейчас полоскать эту тему нет смысла.

Всегда бывает, что на каком-то этапе наступает недостаточное взаимопонимание. Здесь, видимо, оно было. Хотя даже я долгое время не мог понять – почему?

– В итоге поняли?

– Могу только догадываться. Но толком не понял.