Семин ответил, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов

Российский тренер Юрий Семин высказался о предстоящем финальном матче ЛЧ.

Трофей разыграют «ПСЖ» и «Интер».

Они встретятся 31 мая в Мюнхене.

«Я весь турнир говорил, что у меня два фаворита – это «ПСЖ» и «Барселона», но «Барселона» не смогла пройти «Интер» в полуфинале.

У «ПСЖ» очень яркая команда, у них выдающаяся линия атаки, но они и обороняются качественно.

В финале Лиги чемпионов произойти может все что угодно, так что загадывать не буду, но болеть я буду за «ПСЖ», потому что там играют Хвича и Сафонов.

Думаю, игра будет интересная. Возможно, голов будет немного, но борьба будет идти до самого конца», – заявил Семин.