Быстров призвал найти виновных в упущенном чемпионстве «Зенита»: «Кто-то должен понести ответственность»

Бывший зенитовец Владимир Быстров высказался об упущенном чемпионстве клуба.

«Зенит» накануне 100-летия укомплектовали плохо. Передержали Клаудиньо. Это же не детский сад, когда ты не понимаешь, кто останется, а кто нет.

Они должны были подойти в этот год полностью готовыми к чемпионству, а подошли неготовыми. Кто-то должен понести за это ответственность», – сказал Быстров на ютуб-канале «О, Родной футбол».