Быстров призвал найти виновных в упущенном чемпионстве «Зенита»: «Кто-то должен понести ответственность»

Бывший зенитовец Владимир Быстров высказался об упущенном чемпионстве клуба.
«Зенит» накануне 100-летия укомплектовали плохо. Передержали Клаудиньо. Это же не детский сад, когда ты не понимаешь, кто останется, а кто нет.
Они должны были подойти в этот год полностью готовыми к чемпионству, а подошли неготовыми. Кто-то должен понести за это ответственность», – сказал Быстров на ютуб-канале «О, Родной футбол».
- «Зенит» занял 2-е место в этом сезоне. Петербургский клуб выиграл предыдущие 6 чемпионатов России.
- 49-летний Сергей Семак возглавляет «Зенит» с конца мая 2018 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2030 года.
Источник: «Чемпионат»