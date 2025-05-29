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  • Быстров призвал найти виновных в упущенном чемпионстве «Зенита»: «Кто-то должен понести ответственность»

Быстров призвал найти виновных в упущенном чемпионстве «Зенита»: «Кто-то должен понести ответственность»

29 мая 2025, 17:15
17

Бывший зенитовец Владимир Быстров высказался об упущенном чемпионстве клуба.

«Зенит» накануне 100-летия укомплектовали плохо. Передержали Клаудиньо. Это же не детский сад, когда ты не понимаешь, кто останется, а кто нет.

Они должны были подойти в этот год полностью готовыми к чемпионству, а подошли неготовыми. Кто-то должен понести за это ответственность», – сказал Быстров на ютуб-канале «О, Родной футбол».

  • «Зенит» занял 2-е место в этом сезоне. Петербургский клуб выиграл предыдущие 6 чемпионатов России.
  • 49-летний Сергей Семак возглавляет «Зенит» с конца мая 2018 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2030 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Быстров Владимир
Комментарии (17)
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Strig
1748528395
Кто виноват? и Что делать? зажирели просто!
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ivany4
1748528747
Россию погубят дороги, сбг и такие как Быстров.
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Странник 09
1748528755
Виноват в первую очередь тренер, а потом футболисты
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Боцман59rus
1748528996
_ а что, Зенит по определению должен быть чемпионом? Володя, займись пожалуйста собой, ипальник уже в картинку не помещается
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Spartak_forv@
1748529439
Считаю, «Динамо» должно понести ответственность
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...уефан
1748529482
...Вовка, надо не наказывать, а привыкать!...
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NewLife
1748531651
Вова, следи, чтобы не расплескали))
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slavа0508
1748531798
Зенит плохо укомплектован ???ну да ну да ...цена состава болотных 181 миллион евро . Краснодара 88 миллионов . почувствуйте разницу ....
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Garrincha58
1748532457
Виновный на поверхности, но его продлили и сейчас снова утвердили юбилейный год сменили и так до 2030г будут переносить юбилей
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Каратель помойников
1748535487
Это вендаль виноват,все бутсы в чумаданах увез латиносам и команда играла босиком))))
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