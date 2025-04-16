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  • Ветеран ЦСКА призвал выгнать узбекистанского футболиста из клуба

Ветеран ЦСКА призвал выгнать узбекистанского футболиста из клуба

16 апреля 2025, 04:20
20

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарeв раскритиковал Аббосбека Файзуллаева. Он считает, что клубу нужно расстаться с узбекистанским полузащитником.

«Ох, что его сдерживать-то. Любого ветерана поставь – справится. Тоже мне нашли футболиста… Такой же бездельник оказался… Может, просто выдохся, вообще не замечаю его на поле. Сейчас он вообще потерялся. Его можно убирать. Кисляк и Глебов значительно интереснее.

От Аббосбека Файзуллаева нужно избавляться. Срочно! Это тормоз ЦСКА. Совершенно не футболист для команды, которая борется за первое место. С таким игроком никогда не взять титул», – сказал Пономарев.

  • Файзуллаев провел 22 матча в этом сезоне РПЛ.
  • На его счету 2 гола и 3 результативные передачи.

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Источник: Football24.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Файзуллаев Аббосбек
Комментарии (20)
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Spartak_forv@
1744770806
Нелогичные,язвительные,агрессивные,поверхностные комментарии озлобленного человека
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Шер1980
1744773383
Как бывшего футболиста, я уважаю Пономарева,но у него футболний интелект как у барана..
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Борис34684
1744775685
В чем то Пономарев и прав, с приходом Пьянича Файзулаев потерялся и не может найти себя в новой схеме. Будем надеяться что это временно.
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ilitp
1744778855
Везде пытаюсь заблокировать этого старперского горе эксперта. Читать то, что он говорит, физически больно. Почти как Мостового
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КАМБАР -ЭЛЬМУРАТОВ-google
1744778916
Понамарева старый тактика, сейчас новый тактика всё по другому, все Игроки хорошо играют интересные.
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САНЁК17
1744780722
Пес скулит , караван идет
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ilich55
1744781469
"узбекистанского"? Может всё таки узбекского футболиста, неучи. Так можно договориться и до россиянского экс-футболиста Пономарёва.......
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Lesnik_72
1744814305
Да причём здесь позиция на поле. Хороший игрок на любой позиции сыграет как надо. Вон Вагнера куда не поставь, он отовсюду голы заколачивал.
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ZeBolotny
1744820988
Дедушка забыл таблетки выпить? За какое нафиг первое место лошади боятся?)))
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Серый212918
1745160131
Всю жизнь были узбеками, а сейчас стали узбекистанцами. А калмыки, татары, якуты, гагаузы что, хуже?
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