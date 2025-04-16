Ветеран ЦСКА призвал выгнать узбекистанского футболиста из клуба

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарeв раскритиковал Аббосбека Файзуллаева. Он считает, что клубу нужно расстаться с узбекистанским полузащитником.

«Ох, что его сдерживать-то. Любого ветерана поставь – справится. Тоже мне нашли футболиста… Такой же бездельник оказался… Может, просто выдохся, вообще не замечаю его на поле. Сейчас он вообще потерялся. Его можно убирать. Кисляк и Глебов значительно интереснее.

От Аббосбека Файзуллаева нужно избавляться. Срочно! Это тормоз ЦСКА. Совершенно не футболист для команды, которая борется за первое место. С таким игроком никогда не взять титул», – сказал Пономарев.