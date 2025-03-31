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РПЛ. «Ростов» победил «Акрон» (3:1), несмотря на незабитый пенальти

31 марта 2025, 20:28
20

«Ростов» на выезде обыграл «Акрон» в заключительном матче 22-го тура чемпионата России.

Тольяттинцы забили первыми, но затем трижды пропустили, отыграв один мяч лишь в самой концовке встречи.

У ростовчан пенальти не реализовал Максим Осипенко, который позднее отличился с игры. Также голы в активе Мохаммада Мохеби и Умара Сако.

За хозяев поля забивали Марат Бокоев и Ифет Джаковац.

«Ростов» поднялся на 7-е место в таблице РПЛ, «Акрон» идет на 9-й строчке.

Россия. РПЛ. 22-й тур

Акрон (Тольятти) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Бокоев, 32; 1:1 – Осипенко, 44; 1:2 – Мохеби, 62; 1:3 – Сако, 87; 2:3 – Джаковац, 90.

Незабитый пенальти: нет – Осипенко, 41.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Акрон
Комментарии (20)
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Таврида
1743442553
"РПЛ. «Ростов» победил «Акрон» (3:1), несмотря на незабитый пенальти" Мдя, даже протокол в своей заметке прочитать не смогли...
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Pourquoi pas
1743442581
Акрон - не подарок, от этого победа слаще, хоть и валидольнее. Всех сопереживаюших с победой! Осипенко с дублем был бы краше)))
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FFR
1743443038
Драчун только Гренаде может забить, Ростову слабо.
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Цугундeр
1743443661
Комличенко должен быть несовместим с жизнью после такой "охоты" на него..)
Ответить
Desma
1743444521
Молодцы земляки!!! С победой!!!
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1743446336
Молодцы Ростов
Ответить
TIMOTHY
1743446467
Перебодали акронище все таки
Ответить
DOCTOR PENALTY
1743447236
Рад за Ростов, с победой!
Ответить
zubr252
1743447925
Ростов сегодня оказался по сильнее Акрона на классе.
Ответить
VPERDIV SPARTAK
1743449897
Комментарий скрыт модератором
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