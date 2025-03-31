РПЛ. «Ростов» победил «Акрон» (3:1), несмотря на незабитый пенальти

«Ростов» на выезде обыграл «Акрон» в заключительном матче 22-го тура чемпионата России.

Тольяттинцы забили первыми, но затем трижды пропустили, отыграв один мяч лишь в самой концовке встречи.

У ростовчан пенальти не реализовал Максим Осипенко, который позднее отличился с игры. Также голы в активе Мохаммада Мохеби и Умара Сако.

За хозяев поля забивали Марат Бокоев и Ифет Джаковац.

«Ростов» поднялся на 7-е место в таблице РПЛ, «Акрон» идет на 9-й строчке.

Россия. РПЛ. 22-й тур

Акрон (Тольятти) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Бокоев, 32; 1:1 – Осипенко, 44; 1:2 – Мохеби, 62; 1:3 – Сако, 87; 2:3 – Джаковац, 90.

Незабитый пенальти: нет – Осипенко, 41.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ