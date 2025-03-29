Гилерме двумя словами оценил шансы сборной России в матче с Бразилией

Бывший вратарь сборной России Гилерме допустил, что команда победит Бразилию.

– Согласилась бы сборная Бразилии на матч против сборной России?

– Проблема в календаре: многие сборные, как и Бразилия, играют в отборе.

У сборной России были бы шансы обыграть сборную Бразилии, почему нет? Посмотрите, как Бразилия последние свои матчи играет, поэтому все возможно.