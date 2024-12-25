Реакция Черчесова на слухи о его скором увольнении из сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о своем будущем.

Сообщалось, что российского специалиста вскоре уволят по решению нового президента КФФ.

– Чем сейчас заняты?

– В данный момент гуляю по парку Сокольники в Москве – и думаю о работе. Я на связи со всеми ребятами. Всем розданы задания на период до следующего сбора, обсуждаем как футбольные, так и жизненные моменты. В общем, тренерский штаб и я трудимся.

– И вас не удивляет появившаяся недавно в казахстанских СМИ информация о скорой отставке?

– Меня уже давно ничего не удивляют. Во-первых, привык всегда опираться на факты, а не на домыслы. А, во-вторых, подобную информацию должна опровергать – или подтверждать – Казахстанская федерация футбола.

Во вторник она выступила с официальным заявлением, где как раз содержится факт: главный тренер сборной – Станислав Черчесов. Так что спокойно занимаюсь целым рядом вопросов, связанным с предстоящим в марте будущего года стартом в отборочной кампании чемпионата мира-2026.

В этом плане есть обязательная программа, которую сейчас выполняю вместе с департаментом сборных команд федерации.

– Состоялся ли у вас разговор с новым президентом КФФ Маратом Омаровым?

– Пока нет. Понимаю, что у нового руководителя может быть свой график. Но пообщаться необходимо – ведь помимо той самой обязательной программы подготовки к отбору на ЧМ есть моменты, которые нам надо обсудить. Потому что в футболе время быстро уходит.