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  • Реакция Черчесова на слухи о его скором увольнении из сборной Казахстана

Реакция Черчесова на слухи о его скором увольнении из сборной Казахстана

25 декабря 2024, 18:18
3

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о своем будущем.

Сообщалось, что российского специалиста вскоре уволят по решению нового президента КФФ.

– Чем сейчас заняты?

– В данный момент гуляю по парку Сокольники в Москве – и думаю о работе. Я на связи со всеми ребятами. Всем розданы задания на период до следующего сбора, обсуждаем как футбольные, так и жизненные моменты. В общем, тренерский штаб и я трудимся.

– И вас не удивляет появившаяся недавно в казахстанских СМИ информация о скорой отставке?

– Меня уже давно ничего не удивляют. Во-первых, привык всегда опираться на факты, а не на домыслы. А, во-вторых, подобную информацию должна опровергать – или подтверждать – Казахстанская федерация футбола.

Во вторник она выступила с официальным заявлением, где как раз содержится факт: главный тренер сборной – Станислав Черчесов. Так что спокойно занимаюсь целым рядом вопросов, связанным с предстоящим в марте будущего года стартом в отборочной кампании чемпионата мира-2026.

В этом плане есть обязательная программа, которую сейчас выполняю вместе с департаментом сборных команд федерации.

– Состоялся ли у вас разговор с новым президентом КФФ Маратом Омаровым?

– Пока нет. Понимаю, что у нового руководителя может быть свой график. Но пообщаться необходимо – ведь помимо той самой обязательной программы подготовки к отбору на ЧМ есть моменты, которые нам надо обсудить. Потому что в футболе время быстро уходит.

  • Черчесов возглавил сборную Казахстана в начале июня.
  • Под его руководством команда проиграла 5 из 6 матчей при одной ничьей, общий счет – 0:15.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Казахстан. Премьер-лига Казахстан Черчесов Станислав
Комментарии (3)
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Desma
1735142131
Гулять по парку Сокольники в Москве и думать о работе это называется трудимся? Окуеть!!! Где бы себе такую работу найти, чтобы гулять и думать и ещё получать за это серьёзные деньги!?
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Spartak_forv@
1735142804
Не дождетесь-сообщил Станислав Саламович
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