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    • Федерация футбола Казахстана опровергла увольнение Черчесова

    Федерация футбола Казахстана опровергла увольнение Черчесова

    Казахстанская федерация футбола выступила с заявлением по главному тренеру сборной Станиславу Черчесову.

    Вчера сообщалось об уходе российского специалиста в отставку.

    «Информация, распространенная в некоторых СМИ об уходе главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова, не соответствует действительности. На сегодняшний день Станислав Черчесов является главным тренером национальной команды и имеет действующий контракт с Казахстанской федерацией футбола. Пресс-служба КФФ призывает доверять только официальным источникам и следить за всей информацией на сайте федерации, а также на наших страницах в социальных сетях», – говорится в заявлении Казахстанской федерации футбола.

    • Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года.
    • При нем команда провела шесть матчей, в которых потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью.

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    Источник: сайт Федерации футбола Казахстана

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    Сегодня, 15:09
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    Комментарии (3)
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    Plyash
    1735042855
    Результат просто потрясающий,разницу мячей даже вспоминать страшно... Работай,полевой командир.Продолжай во благо...
    Ответить
    АлексМак
    1735043540
    а зря
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    Cleaner
    1735044876
    Черчесов выведет. Сборную Казахстана на Чемпионат Мира. Вы ему только времени побольше дайте и денег!!!...)))
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