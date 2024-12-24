Федерация футбола Казахстана опровергла увольнение Черчесова

Казахстанская федерация футбола выступила с заявлением по главному тренеру сборной Станиславу Черчесову.
Вчера сообщалось об уходе российского специалиста в отставку.
«Информация, распространенная в некоторых СМИ об уходе главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова, не соответствует действительности. На сегодняшний день Станислав Черчесов является главным тренером национальной команды и имеет действующий контракт с Казахстанской федерацией футбола. Пресс-служба КФФ призывает доверять только официальным источникам и следить за всей информацией на сайте федерации, а также на наших страницах в социальных сетях», – говорится в заявлении Казахстанской федерации футбола.
- Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года.
- При нем команда провела шесть матчей, в которых потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью.