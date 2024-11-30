Дзюба поделился ожиданиями от матча с «Зенитом»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассчитывает провести полный матч с «Зенитом» в 18‑м туре РПЛ. В субботу тольяттинцы обыграли «Оренбург» (1:0). Дзюба провел на поле 90 минут и был признан лучшим игроком матча.

– Прошлый матч с «Зенитом» не удался. У вас была ранняя замена. А что будет в следующей игре?

– Очень надеюсь, что 90 минут продержусь без всяких проблем. Хочется дать бой чемпиону страны.

– В чем секрет «Акрона»? Вы обыгрываете всех прямых конкурентов по таблице.

– Мы с первой шестеркой мучаемся, а они с нами отдыхают. Все остальные команды, кроме «Рубина», идут довольно успешно. Будем работать, чтобы с грандами играть лучше. Тем более попали в Кубке на «Спартак». Следующая игра с «Зенитом». Надо исправляться и менять менталитет.

В таких матчах, как сегодня, мы сильны командой, когда никто не выпадает – это наша сила. У нас всегда есть кому забить и отдать. Лончар – потрясающий гол, Кузя [Максим Кузьмин] – потрясающая передача.

Сегодня молодцы. Джурасович всe «выгрыз» в центре поля. Вышедшие на замену ребята сыграли качественно. Важная победа.

36-летний Дзюба в матче 12-го тура «Акрон» – «Зенит» (0:5) был заменен на 9-й минуте.

Форвард выступал за петербургский клуб в 2015–2022 годах с перервом на полугодичную аренду в «Арсенал» перед ЧМ-2018.

Матч «Зенит» – «Акрон» пройдет 7 декабря и начнется в 16:30 мск.

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