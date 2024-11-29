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Арбитры на «Краснодар» – «Спартак» и другие матчи 17-го тура РПЛ

29 ноября 2024, 12:46
5

РФС назначил судей на 17-й тур РПЛ.

30 ноября (суббота)

«Акрон»«Оренбург»: судья – Рафаэль Шафеев, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Хамид Талаев; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Александр Гвардис.

ЦСКА – «Рубин»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Рашид Абусуев, Павел Новиков; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Виктор Кулагин.

«Ростов»«Пари НН»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Сергей Мартынов.

1 декабря (воскресенье)

«Локомотив»«Химки»: судья – Артeм Любимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Сергей Каруненко; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Сергей Мацюра.

«Зенит»«Крылья Советов»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Варанцо Петросян; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Олег Соколов.

«Динамо» Махачкала – «Факел»: судья – Сергей Карасeв, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Николай Иванов.

«Краснодар»«Спартак»: судья – Артeм Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Юрий Баскаков.

2 декабря (понедельник)

«Ахмат» – «Динамо» Москва: судья – Владимир Москалeв, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Французов.

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Акрон Оренбург ЦСКА Рубин Ростов Нижний Новгород Локомотив Химки Зенит Крылья Советов Динамо Мх Факел Спартак Краснодар Ахмат Динамо
Комментарии (5)
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NewLife
1732874119
А нельзя ли нам Дюкова на ВАР вместо Кукуяна)))
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subbotaspartak
1732876154
Суд присяжных, не хватает...
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Cleaner
1732878919
В очередной раз в воскресенье над СПАРТАКОМ ПОРЖЕМ!!!...)))
Ответить
ySS
1732890310
Без разницы кто будет судить, а вот то, что футбол все ближе к регби огорчает. Захваты, толчки руками объясняют силовой борьбой...
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