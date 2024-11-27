Гвардиола прокомментировал ничью с «Фейеноордом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги домашнего матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Фейеноордом (3:3), в котором его команда вела с разницей в 3 мяча к 75-й минуте.

«При счете 3:0 мы играли хорошо, но затем пропустили много голов, потому что были нестабильны. Мы позволили им забить первый гол, затем второй, поэтому было трудно.

В последнее время мы много проигрывали, мы уязвимы, и нам, конечно, нужна была победа, и игра вселяла уверенность. Мы играли на хорошем уровне, но у нас возникли проблемы, как только что-то произошло.

Не знаю, связано ли это с психологией. Нельзя было позволять забивать первый гол, как и второй. После этого мы забыли все, что происходило, мы отчаянно хотели победить.

Мы играем хорошо, но не побеждаем. Ситуация такова, какова она есть. Мы провели хорошую игру, но на таком уровне нельзя позволять себе подобное.

Сейчас я не готов думать [об оставшихся трех матчах]. Нужно восстановиться и подготовиться к следующей игре. Если мы не сможем побеждать в таких матчах, как сегодня, то нам будет трудно [их выиграть]», – сказал Гвардиола в эфире Amazon Prime.

Голы у английской команды в прошедшем матче забили Эрлинг Холанд (44-я (с пенальти) и 53-я минуты) и Илкай Гюндоган (50-я). У гостей отличились Анис Хадж-Мусса (75-я), Сантьяго Хименес (82-я) и Давид Ганцко (89-я).

Подопечные Хосепа Гвардиолы на данный момент занимают 15-е место на общем этапе с 8 очками после 5 матчей. У «Фейеноорда» 7 очков 20-я позиция.

«Манчестер Сити» не побеждает 6 матчей подряд – 5 поражений и ничья.

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