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    • Прогноз на точный счет матча «Тобол» – «Астана», Премьер-лига Казахстана, 3 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Тобол» – «Астана», Премьер-лига Казахстана, 3 ноября 2024 года

    3 ноября на стадионе «Tobyl Arena» пройдет важный матч 25-го тура Премьер-лиги Казахстана между «Тоболом» и «Астаной». Оба коллектива находятся в хорошей форме и претендуют на успех в предстоящей встрече.

    «Тобол»

    «Тобол» занимает 6-е место с 36 очками и показывает уверенную игру, особенно на своем поле. Команда забивает в 11 последних матчах подряд и отличается надежной обороной, пропустив лишь 2 гола в последних пяти встречах. Лучший бомбардир команды, Ислам Чесноков, уже забил 11 мячей в сезоне, и его игра будет ключевой для результата встречи.

    Последние матчи «Тобола»:

    «Астана»

    Лидер турнира с 43 очками, «Астана» идет на первом месте и уверенно выступает как дома, так и в гостях. Команда имеет серию из четырех побед подряд в чемпионате и демонстрирует высокую результативность, забивая в 12 последних матчах подряд. Джеффри Чарльз, лучший бомбардир команды с 11 голами в 16 матчах, продолжает быть опасным у ворот соперников.

    Последние матчи «Астаны»:

    • «Астана» 3:2 «Атырау»
    • «Астана» 2:0 «Актобе»
    • «Нью Сэйнтс» 2:0 «Астана» (Лига Конференций)
    • «Елимай» 0:3 «Астана»
    • «Астана» 3:0 «Шахтер Караганда»

    Личные встречи

    В очных встречах «Астана» имеет преимущество, не проигрывая в 7 из 9 последних матчей. Тем не менее, «Тобол» на своем поле часто выступает достойно, что может повлиять на исход этой игры.

    Последние личные встречи:

    • Май 2024: «Тобол» 1:0 «Астана» (Кубок)
    • Апрель 2024: «Астана» 2:2 «Тобол»
    • Сентябрь 2023: «Астана» 2:1 «Тобол»

    Статистика

    «Тобол»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

    «Астана»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 11
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

    Прогноз на матч «Тобол» – «Астана»

    Ожидается упорное противостояние, в котором обе команды постараются показать свои лучшие качества. «Астана» выглядит фаворитом благодаря своей форме и стабильной атакующей игре. Однако «Тобол» на своем поле способен навязать борьбу и даже претендовать на очки.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Астаны» – коэффициент 2.10
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

    Рекомендация: Победа «Астаны» за коэффициент 2.10.

    Прогноз на точный счет

    Ожидается результативный матч с минимальной победой гостей.

    Рекомендация: 1:2 в пользу «Астаны» за коэффициент 9.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.11.2024 12:18
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