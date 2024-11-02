3 ноября на стадионе «Tobyl Arena» пройдет важный матч 25-го тура Премьер-лиги Казахстана между «Тоболом» и «Астаной». Оба коллектива находятся в хорошей форме и претендуют на успех в предстоящей встрече.

«Тобол»

«Тобол» занимает 6-е место с 36 очками и показывает уверенную игру, особенно на своем поле. Команда забивает в 11 последних матчах подряд и отличается надежной обороной, пропустив лишь 2 гола в последних пяти встречах. Лучший бомбардир команды, Ислам Чесноков, уже забил 11 мячей в сезоне, и его игра будет ключевой для результата встречи.

Последние матчи «Тобола»:

«Астана»

Лидер турнира с 43 очками, «Астана» идет на первом месте и уверенно выступает как дома, так и в гостях. Команда имеет серию из четырех побед подряд в чемпионате и демонстрирует высокую результативность, забивая в 12 последних матчах подряд. Джеффри Чарльз, лучший бомбардир команды с 11 голами в 16 матчах, продолжает быть опасным у ворот соперников.

Последние матчи «Астаны»:

Личные встречи

В очных встречах «Астана» имеет преимущество, не проигрывая в 7 из 9 последних матчей. Тем не менее, «Тобол» на своем поле часто выступает достойно, что может повлиять на исход этой игры.

Последние личные встречи:

Май 2024: «Тобол» 1:0 «Астана» (Кубок)

Апрель 2024: «Астана» 2:2 «Тобол»

Сентябрь 2023: «Астана» 2:1 «Тобол»

Статистика

«Тобол»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.40

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

«Астана»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Прогноз на матч «Тобол» – «Астана»

Ожидается упорное противостояние, в котором обе команды постараются показать свои лучшие качества. «Астана» выглядит фаворитом благодаря своей форме и стабильной атакующей игре. Однако «Тобол» на своем поле способен навязать борьбу и даже претендовать на очки.

Рекомендации для ставок:

Победа «Астаны» – коэффициент 2.10

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Рекомендация: Победа «Астаны» за коэффициент 2.10.

Прогноз на точный счет

Ожидается результативный матч с минимальной победой гостей.

Рекомендация: 1:2 в пользу «Астаны» за коэффициент 9.00.

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