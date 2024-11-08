Зайнутдинов оценил работу Черчесова в сборной Казахстана

Полузащитник «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов рассказал об изменениях в сборной Казахстана после назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера.

– Чем принципиально тренировки Черчесова отличаются от занятий Магомеда Адиева?

– Тактические нюансы раскрывать не готов. А вот вне поля, вне тренировок Станислав Саламович делает нас более дисциплинированными.

Например, просит в столовую не приходить с телефонами – чтобы не в гаджеты утыкались, а друг с другом больше общались, обсуждали игры, теорию, тренировки. Вот именно его требования по дисциплине отличают Черчесова от Адиева.

При этом даже когда заканчивается работа, Саламыч всегда открыт для разговора – шутит с нами, может что-то обсудить, рассказать.

– Он с вами лично часто проводит индивидуальные беседы?

– Да, он довольно часто мне звонит, переживает, так как я мало играю в «Бешикташе». Интересуется моими клубными делами.

Напоминает, что мне нужно еще дополнительно заниматься. Проводить беговую работу, чтобы в дальнейшем в сборной я мог выдерживать игровой ритм на протяжении 90 минут.

Ценю его поддержку. Саламыч постоянно говорит, чтобы я оставался позитивным и ждал своего шанса.

– При Черчесове вы в сборной сыграли на трех разных позициях. Почему?

– Думаю, этот вопрос лучше задать Станиславу Саламовичу. Мы начинали цикл с пятью защитниками, потом перешли на четыре.

Возможно, с этими тактическими нюансами и связано изменение моего амплуа. Тренер ищет мне оптимальное место на поле, где я буду максимально полезен для команды.

Черчесова назначили 3 июня.

Под его руководством команда проиграла 3 из 4 матчей при одной ничьей.

При этом казахстанцы не забили ни одного гола в 4 турах Лиги наций.

В ноябре сборная проведет еще 2 матча ЛН – дома с Австрией и в гостях против Норвегии.

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